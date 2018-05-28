Всего проверено 1 243 объекта
​15 тысяч нарушений: в Казахстане завершена проверка крупных ТРЦ
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

15 тысяч нарушений и более 19 миллионов тенге штрафов – таковы итоги проверок 1 243 торгово-развлекательных центров и мест массового скопления людей, которые на протяжении последних двух месяцев проверяли на пожарную безопасность. Об этом в понедельник в ходе брифинга в правительстве сообщил заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин.

«Завершена проверка объектов с массовым пребыванием людей, площадь которых составляет более 1,5 тысяч квадратных метров. В общей сложности проверено 1 243 объекта по всей стране, по результатам чего выявлено свыше 15 тысяч нарушений, наложено административных штрафов на сумму более 19 млн тенге», – сообщил Ильин.

По его информации, на всех этих объектах проводились методические занятия и инструктажи. «В общей сложности нашими сотрудниками проведено обучение более 41 тысяч человек персонала действиям при ЧС. Также проведено 494 пожарно-тактических учений совместно с персоналом», - проинформировал он.

Вместе с тем, инспекторы не проверили 30 объектов в связи с прекращением деятельности либо закрытием на капитальный ремонт.

«На сегодняшний день из 120 контрольных проверок, которые проводятся после плановых проверок, проверено 120 повторно, 98 объектов уже выполнили полностью замечания, не устранены в полном объеме замечания на 22 объектах. Из-за неисполнения предписаний в отношении этих объектов в соответствии с административным кодексом мы направили в суды. По решению суда в соответствии со статьей 462 у нас накладывается штраф от 100 до 500 МРП в зависимости от категорий юридического лица или же принимаются условия на приостановку эксплуатации данного объекта до трех месяцев, но решение принимает суд. Поэтому работа в этом направлении с контрольными проверками будет продолжена», – заверил замминистра.

Среди самых распространенных нарушений Ильин отметил закрытие эвакуационных выходов, захламление мест скопления, в том числе горючими материалами, возведение торговых бутиков на площадях, которые предусмотрены для эвакуации населения.

«Это те нарушения, которые предприниматели, как правило, стараются загрузить свои торговые площади для максимальной прибыли, – объяснил он. – Предписания, которые мы выдаем, устраняются, но мы все ходим в торговые центры, на рынки после ухода проверки. Соответственно убранные бутики, к сожалению, снова возникают на этом же месте. Повторно после плановой проверки имеем право провести только по заявлению жителей, руководящего состава объекта или персонала».

Напомним, массовые проверки в торгово-развлекательных центрах Казахстана начались после трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово. Там в конце марта в результате пожара погибли более 60 человек, большинство из которых дети.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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