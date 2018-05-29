Мир за ночь. 28-29 мая 2018 года

Продолжающееся снижение цен на нефть, угроза нового витка санкций США против российских компаний из-за сотрудничества с Северной Кореей, рост российской аудитории Telegram с момента начала блокировки мессенджера и согласие осуждённого в России режиссёра Олега Сенцова на поддерживающую терапию.

Цены на нефть продолжили снижение из-за готовности Саудовской Аравии и России ослабить обязательства по ограничению добычи сырья в рамках пакта ОПЕК+, сообщает Reuters. К 20:00 по времени Астаны фьючерсы на нефть марки Brent опустились на 1,60% до $75,22 за баррель. Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI торговались у отметки $66,36 за баррель, что на 2,24 процента ниже предыдущего закрытия.

В конце 2016 года Россия и ещё несколько нефтедобывающих стран договорились с ОПЕК о сокращении добычи нефти примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки. Источники сказали Рейтер в пятницу, что обсуждается возможность повышения суммарной квоты на 1 миллион баррелей в сутки. Среди других факторов давления на котировки аналитики называют неуклонный рост добычи нефти в США. По данным Управления энергетической информации (EIA), производство сырья в США за последние два года выросло более чем на 27% до 10,73 млн. баррелей в сутки.

Разработанный в США новый пакет санкций в отношении КНДР может коснуться российских и китайских компаний, пишет сайт канала Дождь со ссылкой на The Wall Street Journal. Всего в санкционном списке могут оказать около 30 компаний. По сведениям издания, администрация президента США пока решила отложить введение новых ограничений из-за подготовки к встрече Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Первоначально Белый дом намеревался объявить о них уже во вторник, но «решил в понедельник отложить эти меры на неопределенное время» из-за саммита Трампа и Кима, пишет газета со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Два дня назад американская делегация прибыла в КНДР для участия в переговорах по подготовке встречи между лидерами США и Северной Кореи. Как рассказывала представитель Госдепартамента Хизер Науэрт, эта встреча проходила в переговорном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне. В составе американской делегации оказались, в частности, специалист по Корее и член Совета национальной безопасности в США Аллисон Хукер, а также представитель Пентагона, имя которого не раскрывали. Переговоры, как ожидается, завершатся 29 мая.

Встречу Трампа с Ким Чен Ыном первоначально планировали провести 12 июня в Сингапуре, но президент США 24 мая отменил ее. Через два дня Трамп заявил об «очень продуктивных переговорах» с Северной Кореей по вопросу организации саммита. В случае успешных переговоров делегаций встреча, как и планировалось, пройдет в Сингапуре. Ким Чен Ын ранее заявлял о «твердых намерениях» провести личные переговоры с президентом США.

Исследовательская компания Mediascope представила последние данные об аудитории мобильного приложения Telegram в России. Как пишет Коммерсант, в апреле усредненное число хотя бы раз в день заходивших в мобильное приложение мессенджера достигло более 3,7 млн россиян в возрасте 12–64 лет, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек (100+).

Это — рекорд с октября 2017 года, когда Mediascope стала измерять аудиторию на мобильных устройствах в городах 100+. В октябре число пользователей мобильного приложения Telegram не превышало 2,2 млн. человек, в марте 2018-го — 2,8 млн.. В апреле российская ежедневная аудитория приложения, таким образом, выросла по сравнению с предыдущим месяцем почти на 31%.

Столичная ежедневная аудитория Telegram увеличилась месяц к месяцу на 45% — с почти 492 тыс. москвичей в возрасте 12–64 лет в марте до 711 тыс. в апреле.

Украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный в России к 20 годам колонии строгого режима, согласился на оказание ему «поддерживающей терапии», сообщают Ведомости. В середине мая он объявил о начале бессрочной голодовки.

«В настоящее время осужденный Сенцов О.Г., отказавшийся от приема пищи, находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание», - уточняется в сообщении. Как отмечает региональное управление ФСИН, с момента отказа от приема пищи ухудшения общего состояния здоровья не наблюдается. Состояние здоровья Сенцова удовлетворительное. С ним регулярно проводятся беседы о негативных последствиях длительного голодания для организма, уточнили в пресс-службе ведомства.

Сенцов отбывает наказание в колонии, известной как «Белый медведь». Сенцов 16 мая объявил голодовку с требованием отпустить всех граждан Украины, которые, по его мнению, незаконно удерживаются на территории России.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года признал задержанного в 2014 году в Крыму Сенцова виновным в организации на территории полуострова террористического сообщества. Российские власти считают уроженца Крыма Сенцова гражданином России.