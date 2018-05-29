Ослабление курса остановилось после резкого снижения в понедельник
​Тенге держится на уровне 329,1 за доллар
Фото Жанары Каримовой

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов во вторник составил 329,13 тенге, показав снижение на 0,17 тенге относительно результатов утренней сессии в понедельник.

Объем торгов по итогам утренней сессии во вторник составил $40,55 млн., показав рост примерно на $10 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в понедельник.

На 11:10 по времени Астаны июльские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $75,65 за баррель. Как писал Reuters, цены на нефть продолжили снижение на торгах в понедельник из-за готовности Саудовской Аравии и России ослабить обязательства по ограничению добычи сырья в рамках пакта ОПЕК+. Источники агентства рассказали в пятницу, что участники сделки обсуждают возможность повышения суммарной квоты на 1 млн. баррелей в сутки. Среди других факторов давления на котировки аналитики называют неуклонный рост добычи нефти в США. По данным Управления энергетической информации (EIA), производство сырья в США за последние два года выросло более чем на 27% до 10,73 млн. баррелей в сутки.

В начале недели рубль демонстрировал небольшое снижение к доллару и евро вслед за нефтяными котировками из-за ожиданий прекращения соглашения ОПЕК+ в следующем квартале. В предыдущие дни поддержку рублю оказывал налоговый период в России, 28 мая проходят расчёты по налогу на прибыль, однако в понедельник это никак не влияло на валютный рынок из-за выходного в США. Текущий курс доллара к рублю оказался выше уровня действующего официального курса, что может поддерживать спрос на российскую валюту со стороны экспортеров.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Более 300 казахстанцев пострадали от деятельности финансовой пирамиды Buy Time
Новости
Прокуроры попросили оставить приговор Бишимбаеву без изменений
Новости
​Синоптики прогнозируют дожди и заморозки в Казахстане
Новости
Самал Еслямовой подарили квартиру в Петропавловске
Новости
Суд санкционировал арест бизнесмена Еркына Амирханова
Новости
Vласть проведет Форум идей для города