​Тенге держится на уровне 329,1 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии во вторник составил $40,55 млн., показав рост примерно на $10 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в понедельник.

На 11:10 по времени Астаны июльские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $75,65 за баррель. Как писал Reuters, цены на нефть продолжили снижение на торгах в понедельник из-за готовности Саудовской Аравии и России ослабить обязательства по ограничению добычи сырья в рамках пакта ОПЕК+. Источники агентства рассказали в пятницу, что участники сделки обсуждают возможность повышения суммарной квоты на 1 млн. баррелей в сутки. Среди других факторов давления на котировки аналитики называют неуклонный рост добычи нефти в США. По данным Управления энергетической информации (EIA), производство сырья в США за последние два года выросло более чем на 27% до 10,73 млн. баррелей в сутки.

В начале недели рубль демонстрировал небольшое снижение к доллару и евро вслед за нефтяными котировками из-за ожиданий прекращения соглашения ОПЕК+ в следующем квартале. В предыдущие дни поддержку рублю оказывал налоговый период в России, 28 мая проходят расчёты по налогу на прибыль, однако в понедельник это никак не влияло на валютный рынок из-за выходного в США. Текущий курс доллара к рублю оказался выше уровня действующего официального курса, что может поддерживать спрос на российскую валюту со стороны экспортеров.