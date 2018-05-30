Изменения касаются четырех направлений и предусматривают введение программы по самопознанию
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​Мажилис в первом чтении одобрил поправки в закон «Об образовании»
Фото Жанары Каримовой

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Депутаты мажилиса в первом чтении одобрили законопроект по изменению закона «Об образовании». Его поправки коснутся четырёх направлений технического и профессионального образования, а также предлагают ввести программу по самопознанию, нацеленную на воспитание мировоззрения молодых граждан.

«Изменения будут касаться четырех основных направлений технического и профессионального образования - это разработка модульных образовательных программ, развитие дуального образования, передача квалификационной аттестации в конкурентную среду и финансирование учебных заведений», - сказала депутат Бакытгуль Хаменова, представляя законопроект.

В заключении комитета по социально-культурному развитию отмечается, что законопроектом предлагается ввести определение программы нравственно-духовного образования «Самопознание», в рамках которой осуществляется воспитательная деятельность по формированию мировоззрения молодого поколения казахстанцев, основанного на национальных и общечеловеческих ценностях.

В связи с внедрением дуального обучения законопроектом предусматривается закрепление понятий: производственное обучение, наставник.

Депутатами предложено исключить процедуру проведения оценки уровня профессиональной подготовленности из закона, так как сертификат, выдаваемый по итогам оценки уровня профессиональной подготовленности недостаточно востребован работодателями, а сама процедура дублирует содержание итоговых экзаменов.

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