Мажилис одобрил поэтапную дерегуляцию оптовых цен на газ

Депутаты мажилиса на пленарном заседании одобрили во втором чтении поправки в закон «О газе и газоснабжении», которые направлены на предотвращение ожидаемого дефицита сжиженного нефтяного газа путем создания заинтересованности производителей в увеличении объема его выпуска.

Изменения предусматривают поэтапное дерегулирование оптовых цен на сжиженный газ посредством закрепления нового механизма поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок страны через электронные торговые площадки (ЭТП). Для этого предлагается ввести с 1 января 2019 года дополнительный (помимо прямого распределения) механизм обязательной поставки газа производителями на внутренний рынок через ЭТП, на который не будет распространяться утверждаемая министерством энергетики предельная цена.

На первом этапе предлагается реализовывать через ЭТП 20% сжиженного газа с последующим поэтапным (до 2021 года) повышением указанной доли.

После завершения переходного периода с 2021 года предлагается отменить институт аккредитации газосетевых организаций.

По мнению разработчиков, принятие законопроекта позволит повысить транспарентность распределения поставляемого на внутренний рынок сжиженного газа, минимизировать случаи «теневого» экспорта объемов сжиженного газа, предназначенного для внутреннего рынка, обеспечить развитие конкуренции и бесперебойное снабжение сжиженным газов регионов страны.