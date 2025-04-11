В Нацбанке не видят причин для паники из-за происходящего на мировых рынках

Ни один экономист в мире сегодня не может четко сказать, что будет происходить с мировыми рынками, потому что много неопределенности, констатировал председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов. При этом причин для паники нет, заявил он в пятницу в ходе брифинга.

«Сейчас, я думаю, в мире нет ни одного экономиста, который мог бы четко сказать, что будет происходить с мировыми финансовыми, энергетическими, товарными рынками, потому что чересчур много неопределенности», - сказал Сулейменов.

Он напомнил, что Нацбанк совместно с правительством готовят обновленные прогнозы, с учетом поступающей информации со стороны ключевых игроков, таких как США.

«Буквально сейчас наши коллеги из министерства экономики и наши прогнозисты сидят над моделями и просчитывают. Сегодня утром премьер-министр проводил совещание по этому вопросу. Мы не видим больших причин для какой-либо паники, ажиотажа. В принципе, и экономический рост, и показатели государственных финансов у нас находятся в пределах прогнозных. Соответственно, мы видим ситуацию, на данный момент она стабильна», - подчеркнул Сулейменов.

При этом, признал он, как ситуация будет развиваться в динамике, это будет зависеть не только от Казахстана, а еще и от того, как будут происходить события на мировых энергетических и финансовых рынках.

Вместе с тем глава Нацбанка признал, что главным индикатором для Казахстана остаются цены на нефть. И если цены они «будут стабильно на долгом горизонте более низкими», это «будет влиять на экспортные возможности Казахстана, на платежный баланс Казахстана, на предложение доллара на внутреннем рынке и, соответственно, на курс тенге». Если же цены на нефть и на другие экспортные позиции Казахстана сохранятся на приемлемом уровне и одновременно будет снижаться импорт, тогда «ситуация будет более стабильной».