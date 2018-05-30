В Altyn Bank сменился председатель правления

Совет директоров Altyn Bank решил досрочно прекратить полномочия председателя правления Аскара Смагулова и избрать на его место Марата Альменова, бывшего заместителя председателя правления Народного банка, говорится в сообщении Altyn Bank для Казахстанской фондовой биржи.

Смагулов, возглавлявший банк с 28 ноября 2014 года, подал заявление о расторжении трудового договора по собственной инициативе. Альменов приступит к исполнению обязанностей председателя правления 4 июня.

С июля 2010 года Альменов работает заместителем председателя правления Народного банка, чьей дочерней структурой является Altyn Bank. 24 апреля 2018 года финансовый институт сообщил об успешном завершении сделки по продаже зарубежным инвесторам 60% доли в капитале: China CITIC Bank Corporation Limited приобрел 50,1% акций и China Shuangwei Investment Co., Ltd. – 9,9% акций. Казахстанский акционер продолжит владеть 40% долей в капитале Altyn Bank.