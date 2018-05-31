В Казахстане в ближайшие три дня ожидаются кратковременные дожди с грозами

«В предстоящие трое суток в большинстве областей республики ожидаются кратковременные дожди с грозами и сильным порывистым ветром. Температура воздуха предполагается около и ниже нормы на 1-3 градуса, в центральных и восточных областях ночью местами ожидаются заморозки», - говорится в сообщении синоптиков.

В Северо-Казахстанской и Акмолинской областях объявлено штормовое предупреждение. С 9 часов вечера 31 мая до 9 часов вечера 1 июня в Северо-Казахстанской области ожидается ветер ночью на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с. Также в области возможны дождь, местами гроза и град. В Петропавловске ночью 1 июня ожидается ветер 15-20, порывы 25 м/с, дождь, гроза, возможен град.

В пятницу и субботу в Акмолинской области ожидается ветер днем на большей части 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. Кроме того в субботу в области возможен град. В Астане днем 1-2 июня ожидается ветер 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В субботу гроза, днем шквал, возможен град. Вероятность шторма 80-85%.