Даже за трудоустройство техничкой в Южном Казахстане нужно давать взятку – Назарбаев

Президент Казахстан Нурсултан Назарбаев поручил акиму Южно-Казахстанской области Жансеиту Туймебаеву как можно скорее цифровизировать основные процессы, чтобы исключить коррупцию. Как заявил глава государства в пятницу в ходе расширенного заседания Политсовета партии «Нур Отан», в ЮКО даже техничка должна давать взятку, чтобы устроиться на работу.

«Не должно быть никаких обид, особенно при принятии на работу. У меня есть сигналы, что для того, чтобы принять на работу техничек, нужно давать взятку. В других областях такого нет, только у вас», - обратился Назарбаев к Туймебаеву.

Президент подчеркнул, что все должно быть открыто, особенно при распределении земельных участков, принятии на работу, в школу и в поликлиники.

«Конечно, есть безработица, но, если вы не внедрите это (цифровизацию - V), то отстанете. Конкретный результат – это ликвидация негативных факторов», - заявил глава государства.

Назарбаев также отметил, что подобную работу необходимо проводить в каждой области.