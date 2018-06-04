​Facebook делился данными пользователей как минимум с 60 производителями гаджетов

За последние 10 лет компания Facebook заключила соглашения об открытии доступа к личным данным пользователей как минимум с 60 крупнейшими производителями телефонов и других электронных устройств. Большинство этих соглашений продолжают действовать вопреки скандалу с Cambridge Analytics, сообщают Ведомости .

По информации The New York Times, Facebook заключала такие контракты в попытке завоевать доминирующее положение в сегменте соцсетей. Среди компаний, с которыми Facebook делилась данными, Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft и Samsung. Издание отмечает, что эти соглашения ставят под сомнения политику защиты данных пользователей, которую провозгласила компания. Производители смартфонов получили доступ к данным не только пользователей соцсети, но и их друзей без согласия последних.

В середине марта стало известно, что данные десятков миллионов пользователей Facebook в нарушение правил соцсети попали к компании Cambridge Analytica. Та использовала их для таргетирования политической рекламы. В начале июня FT сообщила, что канадская компания AggregateIQ, которая предположительно связана с Cambridge Analytica, также собирала и хранила личные данные сотен тысяч пользователей Facebook.