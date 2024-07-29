ЦАРКА сообщил об очередной утечке данных казахстанцев

Центр анализа и расследования кибератак сообщил об очередной утечке данных казахстанцев в интернет. Как сообщает ЦАРКА, на прошлой неделе в мессенджере Telegram пользователь выложил в сеть полную базу данных хакерского форума BreachForums, который с 2022 по 2023 год был известен своей деятельностью в области торговли вредоносным ПО и украденными данными. Всего на хакерском форуме было предположительно зарегистрировано 15 хакеров из Казахстана.

Утечка включает в себя все данные до 29 ноября 2022 года, в том числе идентификаторы пользователей, хешированные пароли, личные сообщения, криптовалютные адреса, использовавшиеся для покупки форумных кредитов, и все сообщения на сайте.

Среди них обнаружены база данных управления сервисной станцией – Россия и Казахстан, данные транспортно-логистической компании Spark, база данных студентов и абитуриентов Университета имени Шакарима, полная база данных B2B 2GIS Казахстан за 24 июня 2022 года, данные пользователей Yandex Food и пользователей Fonbet из Казахстана и России за 2021 год.

Кроме того, как сообщил основатель TSARKA Group Олжас Сатиев, в утечке содержатся разного рода сообщения от участников форума, и в одном из них говорится, что взломан важный казахстанский банк.

«На данный момент правоохранительные органы уже располагают этой базой данных», - сказал он.

Сатиев уточнил, что, по некоторым сведениям, все эти данные были взяты из бэкапа базы данных бывшего админа ресурса – Конора Брайана Фитцпатри.

Также была обнаружена утечка данных из других стран: большая база данных паспортных и отсканированных документов, банковские выписки, KYC и др. (Казахстан – Кыргызстан – Узбекистан); 1,2 млн уникальных писем базы данных Яндекс Карты (Азербайджан — Кыргызстан — Узбекистан); свежие счета PayPal (Азербайджан), а именно данные 5,09 млн покупателей за сентябрь 2022 года. Также на ресурсе было зарегистрировано девять хакеров из Узбекистана, которые занимались продажей данных бизнес-объектов.