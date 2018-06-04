Дополнительные пункты для осмотра больных менингитом будут открыты в Казахстане – Биртанов

В детских и взрослых стационарах Казахстана, в частности, в городах Астана и Алматы в ближайшие два дня будут созданы дополнительный пункты приема больных с подозрением на менингит. Также будут открыты боксированные комнаты и палаты, заявил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр здравоохранения Елжан Биртанов. По его словам, соответствующее решение принято сегодня на заседании республиканского штаба.

«Сегодня на штабе мы приняли решение, соответствующее поручение уже доведено до регионов, в частности, в Алматы и Астане, в тех регионах, где идет наибольшее количество заболевших, рассмотреть необходимость подготовки и развертывания дополнительных приемных пунктов в детских и взрослых стационарах. И необходимых для изоляции, соответственно, боксированных комнат и палат», - сообщил Биртанов.

Он заверил, что данный вопрос уже рассматривается, и «сегодня-завтра будет решен».

«Здесь с этим проблем нет. Но на прошлой неделе, когда наша комиссия была (в Алматы - V), вице-министр всю неделю там проработала, такой необходимости (создания дополнительных пунктов - V) не было», - отметил министр.

Он также признал, что в данный момент во всех регионах имеются проблемы со скорой помощью, врачи которой не успевают на вызовы.

«Задержки возможны, это объективная ситуация. В таких случаях никто не лишает права самостоятельно обращаться. И многие граждане самостоятельно обращаются. Сейчас в рамках штаба мы дали поручение всем управлениям здравоохранения к этой ситуации быть готовыми, особенно в Алматы, Астане. Необходим дополнительный санитарный транспорт, если есть автопарк служебных автомобилей в больничных и поликлинических медицинских организациях, можно привлекать. С этим проблем нет», - подчеркнул Биртанов.

В Казахстане с начала года менингитом заболели 58 человек, 12 из них скончались. Департамент общественного здоровья Алматы рекомендовал горожанам избегать посещения массовых мероприятий. В Минздраве ситуацию с заболеваемостью менингитом считают стабильной и просят казахстанцев не паниковать.