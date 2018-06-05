​Ограничение импорта бензина из России не спровоцирует дефицит в Казахстане – Бозумбаев

Казахстан планирует ввести трёхмесячное ограничение на ввоз бензина из России. Как заявил в кулуарах заседания правительства министр энергетики Канат Бозмумбаев, решение связано с профицитом этого вида топлива в Казахстане. Более того, в стране появятся излишки бензина в 500 тыс. тонн после ввода в эксплуатацию крекинговой установки на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе.

Как подчеркнул министр, согласно правилам ограничительный документ, опубликованный на сайте министерства, должен пройти публичное обсуждение в течение 20 дней. И только затем он может быть подписан. «Я думаю, в июне, если не будет серьезных возражений, примем», - пояснил Бозумбаев.

Вместе с тем министр заверил, что запрет на импорт бензина из России не скажется на внутреннем рынке Казахстана и дефицита не будет: «Не будет дефицита, потому что у нас сейчас профицит в полтора раза по сравнению с необходимыми нормативными запасами. Сегодня у нас запас почти 330 тысяч тонн, а нам нужно около 200 тысяч тонн, грубо говоря. Нам хватит».

Кроме того, отметил он, в августе на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе планируется начать эксплуатацию установки каталитического крекинга. «Если таким темпом будет идти, то у нас там в сентябре-октябре будет затоварка по 500 или 600 тысяч тонн. Поэтому мы работаем по двум направлениям. Первое – снижение импорта, вторая часть связана с экспортом, с открытием экспорта. Экспорт – это наши традиционные партнеры стран Центральной Азии и дальше», - заключил министр.

Ранее на сайте министерства энергетики появился проект нормативно-правового акта «О некоторых вопросах поставок нефтепродуктов в Республику Казахстан из Российской Федерации». Документ предлагает ввести трёхмесячный запрет на ввоз российского бензина в Казахстан железнодорожным транспортом.