Instagram вскоре может разрешить выкладывать часовые видео

The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщил, что сервис Instagram вскоре может разрешить своим пользователям выкладывать видеоролики продолжительностью до одного часа. Эту возможность рассматривает компания Facebook, владеющая Instagram, сообщает ТАСС .

В Facebook рассматривают возможность увеличения длины видеороликов Instagram. К настоящему моменту в соцсеть можно выложить видео, которое длится максимум одну минуту. Как пишет газета, возможное нововведение будет касаться роликов, снятых в вертикальном формате. Такой формат поддерживается функцией Instagram Stories. С ее помощью можно загружать фотографии и короткие видео продолжительностью до 15 секунд, которые доступны в течение 24 часов.

Как уточняет издание, пока неясно, будет ли возможность записи часовых роликов касаться лишь Instagram Stories или всего сервиса в целом. В любом случае никакого окончательного решения по поводу нововведения пока не принято, и планы могут измениться.

Facebook принадлежат четыре самых популярных в мире приложений для смартфонов, в том числе Instagram. Приложение было запущено в октябре 2010 года и изначально предназначалось лишь для устройств от компании Apple. В апреле 2012 года сервис стал доступен для пользователей платформы Android. Тогда же Facebbook приобрела Instagram за $1 млрд. По состоянию на конец прошлого года в сервисе были зарегистрированы более 800 млн пользователей.