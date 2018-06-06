Для участия в ней планируется приглашать иностранных студентов
Учредить премию имени Назарбаева по модернизации Казахстана предложили в Астане
Фото Жанары Каримовой

Выступая на пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при президенте Казахстана Эдуардо Лейте, почетный председатель компании Baker & McKenzie Int, предложил учредить премию имени Нурсултана Назарбаева по модернизации, в состав жюри которого можно пригласить Билла Гейтса и Илона Маска, сообщает Казинформ.

«Baker & McKenzie Int предлагает конкурс и премию по модернизации, которая будет вручаться каждые два года. Раз в каждые два года Республика Казахстан будет приглашать выпускников ведущих университетов мира для формирования команды в целях участия в конкурсе по предложению проекта модернизации, который сделает Казахстан мировым лидером в определенной сфере», - заявил Эдуардо Лейте.

Лейте подчеркнул, что конкурсное предложение каждой команды должно соответствовать определенным стандартам - таким как польза для населения страны, экологическая устойчивость, техническая осуществимость, расходы на реализацию, а также сроки внедрения.

«Предложения команд будут рассмотрены комиссией, состоящей из независимых международных экспертов в определенной области. Общеизвестные эксперты, такие как Билл Гейтс и Илон Маск, могут быть приглашены в качестве судей, если конкурс посвящен их сфере специализации», —отметил он.

По данным информагентства, Лейте заявил, что финалисты будут определены на основании письменных конкурсных предложений и приглашены в Астану для оценки комиссией. Университеты, представленные командами, получат денежный приз в размере до $1 млн. Члены победившей команды и представители их университета будут приглашены для участия в реализации победившего проекта.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

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