В Астане в больницу доставлена женщина с подозрением на менингит

В Астане госпитализирована 38-летняя женщина с подозрением на менингококковую инфекцию, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на столичное управление общественного здравоохранения.

«6 июня в эту же больницу (в городскую инфекционную - V) была госпитализирована женщина 1980 года рождения с предварительным диагнозом: «менингококковая инфекция, менингококкцемия». Состояние пациентки оценивается как средней степени тяжести, она находится в профильном отделении больницы. Проводится обследование», - сообщили в управлении.

Ранее стало известно, что с подозрением на менингит в больницу доставлен 33-летний мужчина: сейчас он находится в реанимации в стабильном состоянии.

В горздраве подчеркнули, что у данных пациентов диагнозы являются предварительными. Окончательный диагноз будет выставлен по итогам всех лабораторных исследований.

Вчера врачи Астаны подтвердили диагноз «менингококковая инфекция» у двухлетнего ребенка, поступившего в больницу 4 июня. У первого ребенка с подтвержденным диагнозом, который поступил 29 мая, наблюдается улучшение.

В Казахстане с начала 2018 года зарегистрировано 59 случаев менингококковой инфекции, в том числе среди детей до 14 лет - 21 случай. Из них 13 случаев с летальным исходом: в Алматы – 6 случаев, в Алматинской области – 4 случая, в Южно-Казахстанской – 2 случая и в Кызылординской области – 1 случай.