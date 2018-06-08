В одном из районов Алматы на сутки отключат горячую воду

Алпамыс Уалбеков, Vласть

Подача горячей воды в части домов в Алмалинском районе Алматы, расположенных в квадрате улиц Курмангазы – Шагабутдинова – Байтурсынова – Сатпаева будет прекращена с 8:00 9 июня до 8:00 10 июня, сообщают «Алматинские тепловые сети».