Отключение связано с реконструкцией теплосетей
В одном из районов Алматы на сутки отключат горячую воду
Фото Жанары Каримовой

Алпамыс Уалбеков, Vласть

Подача горячей воды в части домов в Алмалинском районе Алматы, расположенных в квадрате улиц Курмангазы – Шагабутдинова – Байтурсынова – Сатпаева будет прекращена с 8:00 9 июня до 8:00 10 июня, сообщают «Алматинские тепловые сети».

Краткосрочное прекращение подачи горячей воды вызвано необходимостью переключения объектов потребления указанного сектора на постоянную схему горячего водоснабжения после завершения работ по модернизации инженерных сетей, информирует компания.

Алпамыс Уалбеков
Алпамыс Уалбеков

Журналист

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