Казахстанцам снова предложили «затянуть пояса»

Главной темой расширенного заседания правительства во вторник стало повышение налога на добавленную стоимость, представленное кабмином как «налоговая оптимизация».

Нашедшая понимание у президента реформа пока представлена абстрактно. Новую ставку НДС в правительстве еще не определили, хоть и назвали вполне конкретные суммы, которые повышение налогов принесет в бюджет.

Касым-Жомарт Токаев вновь предложил казахстанцам «затянуть пояса», поскольку страна оказалась в «непростой ситуации». Власть рассказывает о ключевых моментах прошедшего заседания.

Главной реформой государства в нынешних условиях станет «перебалансировка» налоговых потоков. Под этим подразумевается упразднение социального налога и обязательных пенсионных выплат с обязательным увеличением НДС и снижением годового порога по нему с 78 млн тенге до 15 млн.

За счет этого правительство хочет расширить базу налогоплательщиков на 300 тыс. субъектов экономики и получить не менее 5 трлн тенге дополнительных налогов в год.

Точный размер ставки, по словам министра национальной экономики Серика Жумангарина, еще обсуждается. В качестве ориентира правительство использует уровень в 20%, установленный во многих странах мира. Но, с учетом отмены соцналога и обязательных пенсионных выплат работодателей, введенных в прошлом году, налоговая нагрузка на бизнес может возрасти лишь на 4%. И это, убежден Жумангарин, не спровоцирует массового банкротства бизнеса.

Дифференциация ставок также обсуждается, но пока только для сельскохозяйственных предприятий, которые могут быть освобождены от уплаты НДС, а также предприятий медицинского и фармацевтического секторов — для них ставка может составить 10%.

В кабмине уверены, что в результате не только государство получит дополнительные средства, но и бизнес сможет создать финансовые резервы. Это станет возможным как из-за сокращения расходов на фонд оплаты труда (сейчас она составляет 40%, снизится до 30%), так и удешевления конечной стоимости продукции.

При этом не совсем понятно, на кого ляжет финансовое бремя, сопоставимое с общими объемами собираемого соцналога и обязательных пенсионных выплат. Если Жумангарин видит необходимость в ее переносе с бизнеса на республиканский бюджет, то премьер-министр Олжас Бектенов говорил о переносе на конечного потребителя.