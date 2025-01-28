Казахстанцам снова предложили «затянуть пояса»

Главной темой расширенного заседания правительства во вторник стало повышение налога на добавленную стоимость, представленное кабмином как «налоговая оптимизация».
Нашедшая понимание у президента реформа пока представлена абстрактно. Новую ставку НДС в правительстве еще не определили, хоть и назвали вполне конкретные суммы, которые повышение налогов принесет в бюджет.
Касым-Жомарт Токаев вновь предложил казахстанцам «затянуть пояса», поскольку страна оказалась в «непростой ситуации». Власть рассказывает о ключевых моментах прошедшего заседания.
Главной реформой государства в нынешних условиях станет «перебалансировка» налоговых потоков. Под этим подразумевается упразднение социального налога и обязательных пенсионных выплат с обязательным увеличением НДС и снижением годового порога по нему с 78 млн тенге до 15 млн.
За счет этого правительство хочет расширить базу налогоплательщиков на 300 тыс. субъектов экономики и получить не менее 5 трлн тенге дополнительных налогов в год.
Точный размер ставки, по словам министра национальной экономики Серика Жумангарина, еще обсуждается. В качестве ориентира правительство использует уровень в 20%, установленный во многих странах мира. Но, с учетом отмены соцналога и обязательных пенсионных выплат работодателей, введенных в прошлом году, налоговая нагрузка на бизнес может возрасти лишь на 4%. И это, убежден Жумангарин, не спровоцирует массового банкротства бизнеса.
Дифференциация ставок также обсуждается, но пока только для сельскохозяйственных предприятий, которые могут быть освобождены от уплаты НДС, а также предприятий медицинского и фармацевтического секторов — для них ставка может составить 10%.
В кабмине уверены, что в результате не только государство получит дополнительные средства, но и бизнес сможет создать финансовые резервы. Это станет возможным как из-за сокращения расходов на фонд оплаты труда (сейчас она составляет 40%, снизится до 30%), так и удешевления конечной стоимости продукции.
При этом не совсем понятно, на кого ляжет финансовое бремя, сопоставимое с общими объемами собираемого соцналога и обязательных пенсионных выплат. Если Жумангарин видит необходимость в ее переносе с бизнеса на республиканский бюджет, то премьер-министр Олжас Бектенов говорил о переносе на конечного потребителя.
Президент лишь усложнил ситуацию, когда поручил правительству поискать альтернативы соцналогу. Он подчеркнул, что соцналог — крупнейшая статья доходов для регионов. И в нынешней ситуации руководство регионов не должно лишаться финансовых стимулов.
Еще одно противоречие возникло во время обсуждения инфляции. Жумангарин неоднократно подчеркивал, что все нововведения, наряду с отказом от регулирования тарифов и цен на топливо, неизбежно повлекут за собой рост цен. Однако Токаев продолжил настаивать на том, что инфляцию необходимо снижать, и это должно стать приоритетом для правительства и Национального банка.
Председатель Нацбанка Тимур Сулейменов в связи с этим назвал сокращение инфляции основой для независимой политики регулятора. Но вскоре президент прямо заявил, что нынешняя «непростая ситуация» требует от Нацбанка поступиться своей независимостью для проведения реформ, которые лишь подстегнут инфляцию.
Значит ли это, что Нацбанку нужно отказаться от таргетирования инфляции, осталось неясным.
Пока же правительство готово проиндексировать пособия, пенсии и зарплаты бюджетников по уровню инфляции, чтобы снизить ее воздействие на наиболее уязвимые слои населения.
Жумангарин предположил, что бизнес может направить часть своих новых резервов, появившихся в результате снижения фонда оплаты труда, на повышение зарплат. И что появившиеся от этой же меры дополнительные деньги у граждан смогут перекрыть рост цен, который по оценкам некоторых экспертов может составить до 30%.
Вместо этого президент и правительство перешли к расстановке приоритетов в экономической политике. Главными из них были названы диверсификация экономики и привлечение инвестиций, которые остаются ключевыми и недостижимыми целями уже больше 30 лет.
Налоговая реформа должна помочь стране нарастить бюджет развития с 8 до 20%, верят в правительстве. Это необходимо для того, чтобы государство смогло компенсировать сокращение частных инвестиций, запустить масштабные проекты в ненефтяных секторах экономики и стимулировать частных инвесторов снова вкладываться в Казахстан.
Государство продолжит оставаться одним из ключевых инвесторов для экономики страны. Однако оно сосредоточится на развитии инфраструктуры и создании необходимого климата для привлечения денег от местных и зарубежных предпринимателей.
Эти деньги пойдут преимущественно в сферы энергетики, логистики, сельского хозяйства, ЖКХ и туризма. Помимо крупных предприятий, правительство должно будет помочь в создании компаний-лидеров среднего звена. Наметить план работы с каждым перспективным средним предприятием правительство должно будет до конца года.
При этом средства Национального фонда, которые в большом объеме направлялись на проекты в разных отраслях, теперь можно будет привлекать только под большие инфраструктурные инициативы. Исключением станут только стартапы в передовых отраслях экономики, которые только появляются на свет.
При этом правительство не планирует ставить крест на горнодобывающей промышленности. По словам Бетенова, сейчас на контроле у правительства находится более 800 перспективных проектов, среди которых месторождения редкоземельных металов, новые нефтегазовые месторождения, газоперерабатывающие заводы и т.д.
Но этого портфеля проектов Казахстану недостаточно для того, чтобы добиться удвоения ВВП к 2029 году, которого требует от кабмина президент.
По мнению Токаева, для выполнения этой задачи необходимо усилить работу недавно открытых инвестиционных штабов. Они уже помогли ускорить реализацию некоторых проектов, но им все еще не удалось освободить инвесторов от основной массы бюрократических барьеров, возникающей из-за межведомственной координации.
Одновременно правительство должно найти способ продлить договоры о совместном разделе продукции на новых условиях. Контракты с крупнейшими нефтегазовыми компаниями мира, считает Токаев, серьезно помогли Казахстану в предыдущие 30 лет, однако их отдача местной экономике должна возрасти.
Кабмину также предстоит придумать то, как вовлечь банки в финансирование проектов государства и частных инвесторов. Для этого им могут установить дифференцированный КПН. Ставка в 20% будет действовать при кредитовании бизнеса, а в 25% при получении доходов от государственных ценных бумаг и потребительского кредитования.
Президент полагает, что все эти меры — единственный шанс для Казахстана удержать свои позиции в условиях жесткой экономической конкуренции по всему миру.
Главной преградой на этом пути Токаев по-прежнему видит нежелание госслужащих брать на себя ответственность, которое может быть вызвано работой Антикора. При этом он отметил, что правительство уже находится под меньшим давлением со стороны администрации президента.
Население, убежден президент, тоже должно быть готово «к ответственности». Он снова напомнил, что государство останется социальным и поддержит уязвимые группы в сложный момент, но при этом не потерпит иждивенчества. Каждый казахстанец, по мнению Токаева, обязан работать, платить налоги и согласиться на рыночный уровень тарифов.
Но самый важный вопрос остался без ответа: почему граждане должны платить за многолетние ошибки и провалы правительства, которые наносят постоянный урон покупательной способности населения? И насколько вероятно то, что в этот раз у правительства все получится?
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