Более 3 млрд тенге направят на реконструкцию теплосетей в трех городах Жамбылской области – акимат

Износ теплосетей в регионе составляет 54%
В этом году в Таразе, Жанатасе и Каратау планируют отремонтировать тепловые сети, чтобы снизить их износ. На это из республиканского и областного бюджетов выделено в целом более 3 млрд тенге, следует из ответа управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Жамбылской области на запрос «Власти».
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