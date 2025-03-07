Износ теплосетей в регионе составляет 54%
Более 3 млрд тенге направят на реконструкцию теплосетей в трех городах Жамбылской области – акимат
Жанатас, фото Юны Коростелевой

В этом году в Таразе, Жанатасе и Каратау планируют отремонтировать тепловые сети, чтобы снизить их износ. На это из республиканского и областного бюджетов выделено в целом более 3 млрд тенге, следует из ответа управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Жамбылской области на запрос «Власти».

«По области имеется 350,7 км тепловых сетей, их износ составляет 54%», - уточнили в акимате.

На 2025 год из республиканского бюджета выделено 850 млн тенге на реконструкцию тепломагистрали М-3 в Таразе протяженностью 1,4 км, на расширения тепловых сетей протяженностью 0,5 км 15-го микрорайона города выделено 538 млн тенге, а на завершение реконструкции тепломагистрали М-1 протяженностью 1,1 км предусмотрено 1,4 млрд тенге.

«Также из областного бюджета выделено 84,6 млн тенге на ремонтные работы тепловых сетей в г. Жанатасе протяженностью 1,4 км, на ремонтные работы тепловых сетей г. Каратау протяженностью 2,7 км выделено 225,5 млн тенге», - добавили в управлении.

Все работы будут начаты после завершения отопительного сезона.

«В настоящее время проводится конкурс государственных закупок», - отметили в акимате.

Власти региона ожидают, что это все позволит снизить уровень износа тепловых сетей на 53% на конец этого года.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В Астане, Алматы и Шымкенте введут нормативы по прописке и временной регистрации
Новости
Акимат Усть-Каменогорска согласовал марш против перевода времени
Новости
В Алматы начался суд по делу об одной из крупнейших финансовых пирамид One Coin
Новости
В Алматы до конца года внедрят различные абонементы в общественном транспорте
Новости
В общественном транспорте Алматы не будут вводить оплату банковскими картами из-за системы «Онай»
Новости
Художник Паша Кас нарисовал новый мурал на стене в Алматы, где был Котенок Гав