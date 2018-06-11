​Тенге торгуется около 334 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии в понедельник составил $19,85 млн., показав снижение на $128,9 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в пятницу.

На 11:15 по времени Астаны августовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $76,2 за баррель. Как писал Reuters, котировки оставались в минусе вечером в пятницу на фоне сокращения импорта в Китай и неуклонного роста добычи сырья в США. Импорт нефти в Китай в мае снизился к апрелю на 400 тыс. баррелей в сутки до 9,2 млн. баррелей , показали данные таможенной статистики страны. По данным управления энергетической информации (EIA), добыча нефти в США за два года выросла на 28% до 10,8 млн. баррелей в сутки.