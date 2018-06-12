​Годовая инфляция в Венесуэле превысила 24 500%

Уровень годовой инфляции в мае превысил 24 500%, каждый день потребительские цены растут на 2,4%. Об этом сообщил глава комитета по финансам Национальной ассамблеи Рафаэль Гусман, пишет Коммерсант .

«В мае гиперинфляция в Венесуэле составила 110,1%, накопленная - 1995,2%, в годовом выражении - 24 571%»,— цитирует господина Гусмана издание Portafolio. Депутат уточнил, что при таких темпах накопленная инфляция к концу года может превысить 300 000%.

Однопалатный парламент страны находится под контролем политических оппонентов правительства во главе с президентом Николасом Мадуро. Официальные данные о росте цен в Венесуэле не публикуются с декабря 2015.

В конце мая по указу Мадуро спецслужбы страны взяли под контроль цены на продуктовых рынках. Кроме того, президент отложил на два месяца денежную реформу, в рамках которой планировалось провести деноминацию.