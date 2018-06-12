Оно будет затруднено с 12 июня по 20 июля
В Алматы ограничат движение по отрезку улицы Тимирязева
Фото Жанары Каримовой

В связи с реконструкцией путей для BRT (скоростной автобусный транспорт) в Алматы ограничат движение по участку улицы Тимирязева от улицы Байтурсынова до улицы Желтоксан. Оно будет затруднено с 12 июня по 20 июля, сообщает пресс-служба акимата.

Маршрут первой фазы BRT общей протяжённостью 8,7 км будет пролегать от улицы Мустафина – Сулейменова – Жандосова – Тимирязева до улицы Желтоксан. В конце прошлой недели руководитель управления пассажирского транспорта Алматы Талгат Хосчанов заявлял, что благодаря реконструкции первого участка протяжённостью 2,7 км из 9 запланированных уже наблюдается повышение пассажиропотока в общественном транспорте на 20%, а время в пути сократилось на 30%.

Акимат также продолжает вести разработку проектно-сметной документации по строительству второй фазы маршрута общей протяженностью 13,2 км по Желтоксан – Толе би – ВОАД – Кульжинский тракт. В дальнейшем для обслуживания линии BRT планируется запустить автобусы большой вместимости с интеграцией в систему, предоставляющей приоритет пассажирскому транспорту на регулируемых перекрёстках.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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