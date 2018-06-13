Сейчас Анарбек Карашев находится под стражей
​Нацбюро задержало бывшего ответсека министерства иностранных дел
Фото с сайта mfa.gov.kz

Национальным бюро по противодействию коррупции задержан бывший ответственный секретарь министерства иностранных дел Анарбек Карашев. Он подозревается в получении взяток на сумму свыше 10 млн. тенге, сообщил во время брифинга агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции официальный представитель ведомства Нуржан Жахин.

«Национальным бюро по противодействию коррупции в получении взятки в крупном размере изобличен бывший ответственный секретарь министерства иностранных дел Карашев. Занимая ответственную государственную должность, он покрывал противоправные действия руководителей подведомственных организаций министерства Сакеновой, Нурекенова и Джумасановой. За это Карашев на системной основе получал от них незаконное вознаграждение, составившее свыше 10 миллионов тенге», - сообщил Жахин.

В свою очередь, также сообщи он, Сакенова, Нурекенов и Джумасанова, «организовав преступную схему, получили свыше 20 миллионов тенге взяток у предпринимателей за заключение договоров на оказание услуг для министерства и их беспрепятственную приемку». «К уголовной ответственности привлекаются шесть лиц. С санкции суда Карашев и Нурекенов заключены под стражу, к Сакеновой применен домашний арест», - рассказал официальный представитель.

Карашев был назначен должность ответственного секретаря министерства иностранных дел с июля 2014 по май 2018 года.

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