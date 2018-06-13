В двух государственных органах​ введут гибкий график работы

В агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции, а также в министерстве по инвестициям и развитию в III квартале этого года введут гибкий график работы. Он будет распространяться на сотрудников с детьми дошкольного и школьного возраста, а также тех, кто хочет посвящать больше времени себе и, например, заниматься спортом. Первые смогут на полчаса позже приходить на работу, а вторым на 30 минут увеличат время на обед, сообщил во время в агентстве главный менеджер подпрограммы «Өзгерістерді өзіңнен баста» Чингис Торегельдин.

«С начала этого года за Агентство закреплена координация подпрограммы «Өзгерістерді өзіңнен баста». В рамках этого Агентством реализуется ряд подпроектов. Один из них предусматривает установление гибкого рабочего графика. Цель проекта – создание оптимального распорядка рабочего дня сотрудников аппаратов Агентства, а в последующем, в случае положительного эффекта, ретранслированние опыта на другие госорганы. В особенности, расположенных в крупных городах», - сообщил Торегельдин.

По его словам, проведенный среди сотрудников Агентства анализ выявил потребность в изменении трудового графика у 70% сотрудников. В первую очередь это касается времени начала рабочего дня.

«Отдельными сотрудниками агентства, имеющим маленьких детей, высказывалось пожелание о предоставлении им возможности начать рабочий день позже установленного времени. Учитывая начало работы учреждений образования, сотрудникам не всегда предоставляется возможным своевременно прибыть на рабочее место. Как следствие – опоздание, стресс, претензии со стороны руководства. Данный вопрос также актуален для тех, кто проживает в пригородах и отдаленных районах города, так как процесс прибытия на работу довольно продолжительное время», - рассказал он.

Кроме того, сотрудники Агентства высказали пожелание об изменении продолжительности обеденного перерыва. Торегельдин напомнил, что действующий распорядок предусматривает 1,5 часовой обеденный перерыв. При этом, как показывают результаты опроса сотрудников, желающих заниматься личностным развитием, например, для занятий спортом, походов в музей, решения повседневных семейных вопросов недостаточно времени. В этой связи, в пилотном режиме решено продлить для них обеденный перерыв на 30 минут.

«Таким образом, на первоначальном этапе предлагается изменить рабочий график аппарата Агентства следующим образом: для сотрудников имеющих детей, дошкольного возраста, и начальных классов – с 9:30, с сохранением обеденного перерыва в 1,5 часа. Рабочий день будет заканчиваться в 19:00. Для служб, в которых сотрудники изъявили желание изменить время обеденного перерыва, начало рабочего дня останется прежним, с учетом продления обеденного перерыва с 14:30 до 15:00 рабочий день будет продлен до 19:00. Для остальных сотрудников действующее время останется без изменения», - проинформировал главный менеджер подпрограммы.

«Полагаем, что получасовое изменение действующего графика работы не отразится на продуктивности деятельности самого госоргана в целом. При этом, положительно повлияет на морально-психологический климат в коллективе», - также отметил он.

Он также выразил надежду что до конца года в Агентстве могут увидеть «положительные результаты» от нового графика и уже с нового года начать вводить его и в других госорганах.