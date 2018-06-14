​Тенге близок к отметке 336 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии в четверг составил $31,9 млн., показав снижение на $26,3 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в среду.

На 11:15 по времени Астаны августовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $76,56 за баррель. Как сообщал Reuters, цены на нефть возобновили рост в среду вечером на фоне сокращения недельных запасов сырья в США. По данным Управления энергетической информации (EIA), запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4,14 миллиона баррелей до 432,44 миллиона баррелей. В четверг президент России Владимир Путин обсудит с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Сальманом Аль Саудом сотрудничество в рамках глобального пакта о сокращении добычи ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран в конце 2016 года договорились сократить добычу нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки от уровня октября 2016 года. Однако благодаря сильному снижению добычи в Венесуэле и ряде других стран общий уровень исполнения сделки давно превысил 100%. В частности, в апреле он составлял 152%. На фоне перевыполнения договоренностей министры стран ОПЕК заговорили о необходимости смягчения квот и постепенном восстановлении добычи уже со второй половины 2018 года. Вопрос будет решаться на встрече в Вене 22-23 июня.

На торгах в среду рубль вырос с одномесячных минимумов, где он оказался утром из-за негативной динамики валют развивающихся рынков и нефти, развернувшихся затем в плюс. В течение дня поддержкой рублю выступали и продажи валютной выручки по выгодному для экспортеров рыночному курсу.