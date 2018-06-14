​Нацбанк обсуждает возможности стабилизации Банка Астаны, Qazaq Banki и Эксимбанка с их акционерами

Регулятор обсуждает возможности стабилизации Банка Астаны, Qazaq Banki и Эксимбанка с их акционерами. По словам председателя Национального банка Данияра Акишева, фининституты продолжают испытывать трудности с ликвидностью и своевременным исполнением обязательств перед клиентами, сообщает пресс-служба регулятора.

«Основной причиной сложившейся ситуации с приостановлением и отзывом лицензий указанных банков является плохое качество ссудных портфелей банков, которые не генерировали достаточных денежных средств для исполнения своих обязательств перед вкладчиками. Как правило, проблемные банки не выдают хороших кредитов. Рост их ссудного портфеля не сопровождается усилением капитальной базы. Стандарты управления рисками и корпоративного управления в них нельзя назвать высокими, а качество ссудного портфеля остается достаточно низким», - прокомментировал Акишев.

«Мы сейчас осуществляем мониторинг финансового положения Эксимбанк, Банк Астаны, Qazaq Banki, и ведём переговоры с менеджментом и акционерами банков по выработке мер, направленных на стабилизацию ситуации», - добавил председатель.

Он также напомнил, что банки второго уровня, которые имеют лицензии Национального Банка Казахстана на приём депозитов, являются участниками системы обязательного гарантирования депозитов. «Вклады, деньги на платёжных карточках и банковских счетах физических лиц защищены системой гарантирования депозитов на сумму до 10 млн. тенге», - подчеркнул Акишев.

В середине апреля, выступая на совещании в Акорде, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что сразу три банка - Эксимбанк, Банк Астаны и Qazaq Banki - имеют «ужасные (финансовые - V) показатели из-за того, что акционеры плохо руководили ими, задолжали и не могут ответить своим вкладчикам средствами своими».

В начале мая председатель Нацбанка Данияр Акишев заявил журналистам, что регулятор ведёт переговоры с акционерами банков, которые недавно раскритиковал президент. Он также отметил, что их менеджмент должен принять меры по поддержанию ликвидности и увеличению финансовой стабильности этих институтов. Вместе с этим Акишев заявил, что «акционеры заинтересованы в сохранении своих финансовых институтов и предпринимают необходимые усилия».

В конце апреля и в конце мая Нацбанк приостановил лицензии Эксимбанка, Банка Астаны и Qazaq Banki из-за несвоевременного исполнения обязательств перед клиентами. Институты на три месяца потеряли возможность принимать новые депозиты и открывать банковские счета клиентов.

Банк Астаны в конце апреля ввел ограничения на операции клиентов, позднее он продлил их до 31 августа.