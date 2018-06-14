​Сенат Казахстана вернул в мажилис законопроекты, касающиеся выборов

Депутаты сената на пленарном заседании в четверг, рассмотрев проект конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан», вернули его в мажилис со своими правками.

Министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев отметил, что поправками предлагается распространить пропорциональную избирательную систему, которая используется в выборах депутатов мажилиса, на процедуру избрания депутатов маслихата всех уровней. Планировалось также ввести прямую выборность акимов сельского уровня, а также упразднить окружные избирательные комиссии.

«В ходе обсуждения законопроекта возникла необходимость внесения изменений. Так, вносимые поправки, в целях сохранения действующего порядка избрания от должности, предусматривают исключение норм, касающихся введения прямых выборов акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа», - говорится в заключении комитета сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.Сенаторы также вернули в мажилис сопутствующие поправки по вопросам выборов, рассмотрев их в двух чтениях.

«В ходе обсуждения законопроекта, в связи с исключением из проекта основного закона положений о прямых выборах акимов сельского уровня, возникла необходимость внесения изменений и дополнений, которые представлены в сравнительной таблице. Она содержит 7 поправок», - сообщил депутат сената Владимир Волков.