​Сейтказы Матаев возглавил Союз журналистов Казахстана

«Состоялись выборы руководящих органов общественного объединения. Председателем правления Союза журналистов Казахстана избран Сейтказы Матаев», – приводит агентство сообщение фонда «Адил соз».

Глава Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев и его сын, генеральный директор агентства КазТАГ Асет Матаев в октябре 2016 года были осуждены на 6 и 5 лет лишения свободы соответственно по делу о хищениях и неуплате налогов. Они находились под домашним арестом с конца февраля того же года. Адвокаты трижды подавали ходатайства об условно-досрочном освобождении Матаева-старшего. В апреле стало известно, что Сейтказы Матаеву по амнистии в честь 25-летия независимости Казахстана сократили срок на 2 года 8 месяцев, однако его сын Асет Матаев под амнистию не попал.

4 декабря 2017 года Сейтказы Матаев был условно досрочно освобождён после одобрения ходатайства его адвокатов от 16 ноября 2017 года. «Особой радости нет, я не считаю себя вышедшим на свободу, потому что мой сын находится в заключении. Это был политический заказ, ни я, ни мой сын вину не признали. Главное – у нас есть дух, за счет этого духа мы держались», – сказал Матаев после выхода из колонии. Тогда же, в комментарии агентству КазТАГ, адвокат Матаева Мадина Бакиева сообщила, что Сейтказы Матаеву по-прежнему запрещено занимать руководящие должности, связанные с организационно-распределительными, материально ответственными функциями в государственных, коммерческих организациях.