Казахстан расширит участие в миротворческих миссиях

«Вношу предложение о направлении офицеров вооруженных сил Казахстана в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров для участия в составе до 40 человек. Первое. Миссия ООН на Ближнем Востоке. Второе - вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре. Третье. Группы военных наблюдателей ООН в Индии и Пакистане. Четвертое. Временных сил ООН в Ливане. Пятое. Миссия ООН по проведению референдума в Западной Сахаре», - перечислил Жасузаков.

Он напомнил, что с 2014 года по настоящее время 11 казахстанских офицеров участвовали в миссиях ООН в течение 12 месяцев в Западной Сахаре и Кот Д’Ивуаре. Направление в другие две – на Гаити и в Либерию - не проводятся «ввиду масштабного сокращения контингента и отсутствия запросов от ООН». В связи со стабилизацией ситуации в Кот Д’Ивуаре, военные наблюдатели в миссию ООН в этой стране также более не направляются. В настоящее время в миссии ООН в Западной Сахаре проходят службу пять казахстанских военнослужащих.

«Руководством ООН дана высокая оценка уровню подготовленности наших военнослужащих и выражена заинтересованность в направлении большего их количества. В этой связи с целью расширения участия в миротворческой деятельности предлагается расширить географию присутствия в миссиях ООН офицеров вооруженных сил Республики Казахстан в качестве военных наблюдателей и штатных офицеров. Это позволит располагать более обширной информацией о текущей ситуации с безопасностью в зоне проведения миротворческой операции ООН и использовать данную информацию для выработки позиций по дальнейшему участию миссий в составе контингента», - зачитал Жасузаков.

Он также сообщил, что министерством обороны совместно с министерством иностранных дел Казахстана разработан список предпочтительных миротворческих миссий, с учетом военно-политического сотрудничества и ситуации в сфере безопасности, политической целесообразности и отношений Казахстана с другими государствами.

«Таким образом, увеличение количества казахстанских военных наблюдателей и штабных офицеров в миссиях ООН не только внесет значительный вклад в укрепление международной безопасности, но и укрепит авторитет Казахстана, как ответственного члена международного сообщества в свете деятельности в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН», - подчеркнул глава Минобороны.

Парламент поддержал предложение.