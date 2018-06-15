Миннацэкономики до конца июня определится с решением о покупке Kcell Казахтелекомом

Комитет по регулированию естественных монополий до сих пор не принял решения по запросу АО «Казахтелеком» о покупке акций Kcell, заявил журналистам в пятницу в кулуарах парламента министр национальной экономики Тимур Сулейменов. Он заявил, что есть сложности, но до конца июня планируется окончательно закрыть этот вопрос.

«У нас еще нет решения в отношении запроса Казахтелекома о покупке Kcell. Такого решения еще нет. Оно, как я уже говорил, очень сильно завязано на техническом решении вопроса, распределении частот. В этом отношении ключевым госорганом является министерство информации и коммуникаций, мы с ними плотно работаем. Потому что для такого рынка наличие частот является основополагающим фактором конкурентоспособности. Вот в этой плоскости мы сейчас работаем», - пояснил Сулейменов.

Говоря о перспективах принятия решения, глава Миннацэкономики объяснил, что «там целый ряд происходит коммерческих переговоров».

«Чтобы было правильное понимание, хочу пояснить, что мы ни в коем случае не затягиваем. Дело в том, что сами коммерческие стороны, которые принимают участие в этом процесс, они сами еще не договорились. Поэтому, как только они договорятся, как только у нас будет полнота, и с технической точки зрения, мы примем решение», - заверил он, подчеркнув: «мы планируем, честно говоря, мы хотим это сделать в течение двух недель. Принять решение о согласовании либо несогласовании».

Компания Kcell была зарегистрирована под названием ТОО «GSM Казахстан» в 1998 году. Крупным акционером компании стал Fintur Holdings B.V, при этом 49% принадлежало Казахтелекому. В конце 2011 года Казахтелеком продал свою часть бизнеса Fintur Holdings B. V.

В конце сентября 2015 года скандинавская компания TeliaSonera заявила о своем намерении продать активы в Евразийском регионе и окончательно прекратить работу на этом рынке. В ближайшем будущем она хотела бы сосредоточиться на развитии бизнеса в Швеции и Европе, поскольку евразийское направление, по ожиданиям компании, столкнётся с экономическими трудностями и усилением ценовой конкуренции.

В уставном капитале Kcell TeliaSonera присутствует через две дочерние компании: Sonera, которой принадлежит доля в 24%, и Fintur Holdings B.V, которой принадлежит 51% акций компании. Контрольный пакет Fintur Holdings BV принадлежит Telia Company (74%), которая была создана после слияния шведской Telia и финской Sonera. Остальные 26% принадлежат турецкому оператору Turkcell.

В начале 2018 года в СМИ появилась информация, что наиболее вероятным покупателем Kcell станет национальный оператор Казахтелеком. В тендере на приобретение Kcell участвовало несколько кандидатов – за выкуп акций компании они предлагали от $800 млн. до $1,2 млрд. К этому периоду капитализация компании составляла порядка $2,4 млрд. Участники рынка оценили сделку в 300 млрд тенге, однако член правления Казахтелекома Каспарс Кукелис подчеркнул, что более реально говорить о её размере в 200 млрд тенге.

По окончанию тендера антимонопольный комитет Казахстана начал рассмотрение заявки Казахтелекома. Ранее министр национальной экономики Тимур Сулейменов сообщал, что процедурный срок по принятию решения установлен – 8 апреля 2018 года. После этого министр заявлял о продлении рассмотрения на несколько недель.