Парламент утвердил отчет правительства и счетного комитета по исполнению бюджета за 2017 год

В пятницу в ходе совместного заседания парламент Казахстана рассмотрел отчеты правительства и счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2017 год. Государственные органы его исполнили на 99,8%. При этом неэффективно использовано 508 млрд тенге.

«В 2017 году был достигнут высокий уровень освоения бюджетных средств - 99,8%. Это, безусловно, неплохо. Но есть другие цифры и они говорят о другом. По данным Счётного комитета, в 2017 году было неэффективно использовано 508 млрд тенге. Это подразумевает как минимум три вещи: некачественное планирование, несвоевременное освоение, недостижение конечного результата. Таким образом, почти 5% республиканского бюджета не работало на экономику страну, на повышение благосостояния наших граждан», - заявил в ходе обсуждения депутат мажилиса Михаил Чирков.

Он напомнил, что если в 2016 году неэффективно было использовано 268 млрд тенге, то в 2017-м – уже 508 млрд тенге.

«Исходя из этого, скажите, в чём заключались предпринятые правительством меры по устранению допущенных нарушений, если сумма неэффективно использованных средств в 2017-м по сравнению с 2016-м увеличилась практически в два раза?», - обратился он к премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву.

Глава правительства признал, что этот вопрос перед кабинетом министров ставится «из года в год» и эффективность расходования бюджетных средств, «безусловно, является приоритетом работы правительства».

«На первый взгляд, 508 млрд. по сравнению с тем, что было в 2016 в два раза почти (выше - V). Но если посмотреть глубже, получается, что более 80% всех этих нарушений - это технические ошибки наших бухгалтеров. Это не само финансовое нарушение, а техническое. Остальное носит системный характер. Поэтому в рамках принятого закона «О госаудите» нами проводится работа по повышению квалификации наших бухгалтеров, сертификация аудиторов. Это большая работа, которая сейчас началась. Но вторая часть, которая носит системный характер, здесь нам надо решать вопросы», - отметил Сагинтаев.

А вот сенатора Дулата Куставлетова обеспокоили вопросы не снижения зависимости республиканского бюджета от нефтяных доходов.

«В 2017 году ненефтяной дефицит превысил установленный указом президента 9,3% и составил 11,2% к ВВП. В бюджете же на 2018-2020 годы запланированный показатель равен 7,6% к ВВП, тогда как, согласно указа президента, он должен составлять 7,4%. В связи с этим возникает вопрос: если в прошлом году ненефтяной дефицит превысил запланированный показатель почти на 2%, то каким образом правительство в дальнейшем планирует обеспечить его снижение до установленной отметки и какие меры предпринимаются?», - спросил он.

Недостижение показателей, по словам премьера, обусловлено проблемами в банковском секторе, которые произошли в конце 2016-го – начале 2017 годов. Тогда правительству и Нацбанку пришлось срочно вмешаться и выделить дополнительные средства для стабилизации ситуации.

«Исходя из этого была определена сумма 2,1 трлн тенге. Первый источник – это Нацфонд – это 1,3 трлн тенге, оставшиеся были выделены из республиканского бюджета. Отсюда простая арифметика – сразу же дефицит увеличился до 2,6%, ненефтятой дефицит поднялся до 11,2%. Вот и получается вот такая цифра», - подчеркнул Сагинтаев, отметив, что это техническая составляющая и вынужденная мера.

Другой вопрос, по его мнению, что будет дальше и какие меры принимать, ведь поставлена задача снизить ненефтяной дефицит к 2025 году до 6%.

«Мы уверены, что этого показателя мы достигнем», - заверил глава правительства.

Тему неосвоения подняла и председатель комитета по финансам и бюджету мажилиса Гульжана Карагусова. Она напомнила, что по предложению правительства для оперативного решения вопросов корректировки и гибкого управления бюджетом была создана вся необходимая законодательная база. В соответствии с этим 10% объема бюджетных средств каждого администратора госпрограммы правительство может скорректировать самостоятельно.

«Когда в 2015 году принималась эта норма закона, правительство убеждало нас, что будет прибегать к ней только в исключительных случаях. И тогда депутаты обеих палат согласились с этим. Что получается сегодня? Правительство очень активно пользуется этой возможностью для корректировки бюджета. И только в 2017 году правительство 25 раз корректировало бюджет своим постановлением. В среднем получается два раза в месяц. Таким образом, за счет переброски средств с одной программы на другую, у вас и достигается такое стопроцентное освоение бюджетных средств. Но даже при таких высоких показателях освоения бюджета эффективность использования бюджетных средств снизилась. Причем, это отрицательная динамика продолжается уже три года. По отчету счетного комитета, если в 2015 году неэффектино было использовано 59,2 млрд тенге бюджетных средств, в 2016 году – 268 млрд тенге, а в 2017 году – 508 млрд тенге. Хочу отметить, повторение в течение трех лет – это уже устойчивая тенденция», - возмутилась Карагусова.

Обратили депутаты внимание и на госдолг, который, еще накануне в кулуарах сената глава Нацбанка назвал «стабильным». По мнению сенатора Али Бектаева, необходимо обратить внимание на международные займы, которые возможно и не стоит брать, а достаточно поискать средства внутри министерств.

«Все это можно решить, улучшив финансовую дисциплину в сфере образования. Только в 2017 году министерством образования и науки не освоено 3,2 млрд тенге, а 17 млрд тенге израсходовано незаконно. Получены займы на реализацию проекта социального-медицинского страхования, стимулирования трудовой квалификации рабочих мест на сумму 111 млрд тенге, а по итогам 2017 года объем налогов, не поступивших в бюджет, превышает 153 млрд тенге. Можно увидеть, как важно регулировать наш внутренний порядок из приведенных примеров», - заявил он.

В этой связи, по его мнению, необходимо пересмотреть новую концепцию бюджетной политики и «внести в нее изменения по определению порогового показателя госдолга не более 15% к ВВП, а также предельный порог правительственного долга не должен превышать 13%».

Несмотря на критику парламентариев, депутаты практически единогласно утвердили отчет правительства и счетного комитета по исполнению республиканского бюджета за 2017 год.

Согласно отчету счетного комитета за 2017 год, доходы в республиканский бюджет составили 9 691,8 млрд тенге или 100,9%. В сравнении с 2016 годом доходы республиканского бюджета выросли на 26,5%, в том числе, налоговые поступления - на 13,4%, трансферты - на 51,9%, неналоговые поступления снижены на 46,4%, поступления от продажи основного капитала снизились на 44,2%.

Что касается исполнения республиканского бюджета, то на реализацию бюджетных программ использовано 99,8%. Из предусмотренных 10 698,6 млрд тенге использовано 10 677,5 млрд тенге, в том числе 9 639,5 млрд тенге – затраты, выполненные администраторами республиканских бюджетных программ (в том числе, 1 258,7 млрд тенге – средства Национального фонда); 1 038 млрд тенге перечислено местным исполнительным органам в виде целевых трансфертов и субвенций (в том числе, 167,7 млрд тенге – средства Нацфонда).

План по платежам по разделу «затраты» не исполнен на сумму 21,1 млрд тенге, из них нераспределенная сумма резерва правительства составила 3,4 млрд тенге, сумма экономии бюджетных средств за 2017 год – 2,6 млрд тенге. В итоге, сумма неосвоения по республиканским бюджетным программам составила 15 млрд тенге.