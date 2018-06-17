Машинист применил экстренное торможение после того, как увидел искривление пути - Мининвестиций

В министерстве по инвестициям и развитию создана комиссия для расследования причин схода вагонов пассажирского поезда «Байтерек», следовавшего из Астаны в Алматы. Как сообщили в ведомстве, ЧП произошло после того, как «машинист увидел искривление пути и применил экстренное торможение».

«17 июня в 13:25 часов на участке Сары-Шаган - Шу произошел сход 8 пассажирских вагонов поезда #9/10, следовавшего по направлению Астана-Алматы. ЧП произошло после того, как машинист увидел искривление пути и применил экстренное торможение. Для расследования инцидента создана специальная комиссия при комитете транспорта», - говорится в сообщении министерства.

В воскресенье в 13:25 на участке Сары-Шаган – Шу, перегона Жидели – Берлиу Жамбылского отделения железной дороги произошел сход вагонов поезда №9 «Байтерек», следовавшего по маршруту Астана – Алматы. По информации комитета по ЧС, с рельсов сошли 6 вагонов, три из которых упали на бок. По информации АО НК «Казахстан Темир Жолы», произошел сход восьми вагонов, два из которых - на боку. В результате ЧП погиб подросток, еще трое пострадали, их личности устанавливаются. На месте работают подразделения спасателей, бригада экстренного реагирования трассового медико-спасательного пункта, задействован реанимобиль, бригада скорой медицинской. Пассажиры поезда были отправлены на станцию «Шу» на пассажирском поезде сообщением «Астана-Кызылорда». В 15:10 на вертолете «Казавиаспас» на место происшествия вылетели первый заместитель акима области Орынбеков, руководитель областного управления здравоохранения и руководство ДЧС Жамбылской области. В департаменте по ЧС Жамбылской области организована горячая линия по номерам 51-35-75, 51-41-67.

Для выяснения причин схода вагонов в АО НК «Казахстан Темир Жолы» создана специальная комиссия, ведется следствие.