Прокуратура взяла на контроль дело по факту схода вагонов в Жамбылской области

Главная транспортная прокуратура Казахстана взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту схода вагонов пассажирского поезда в Жамбылской области, говорится на сайте Генпрокуратуры. Здесь также сообщают, что в результате ЧП погиб ребенок 2006 года рождения, 11 человек обратились за медицинской помощью.

«По предварительным данным, в результате крушения пассажирского поезда погиб несовершеннолетний ребенок 2006 года рождения. За медицинской помощью обратились 11 пострадавших граждан, которым оказана медицинская помощь», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают прокуроры главной транспортной прокуратуры, сотрудники органов внутренних дел на транспорте, местные исполнительные органы и все экстренные службы, кареты скорой помощи городской больницы города Шу. Два больничных учреждения города Шу переведены на усиленный режим.

«ЛОВД на станции Шу возбуждено уголовное дело по ст. 344 ч.2 Уголовного кодекса по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта. Ход расследования уголовного дела взят на контроль Главной транспортной прокуратуры», - говорят в ведомстве.

Напомним, 17 июня на магистральном участке в 50 км от города Шу Жамбылской области произошел сход пассажирского состава сообщением «Астана-Алматы» из 20 вагонов. В результате крушения с рельсов сошли 8 пассажирских вагонов, в том числе 2 - с опрокидыванием. Причины крушения устанавливаются.

Между тем в КТЖ сообщили, что в поезде находилось 829 пассажиров, все они доставлены на станцию Шу, где им оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. Трое пострадавших доставлены в больницу.

«Поездом следовало 829 пассажиров. В результате происшествия погиб один человек, трое с травмами доставлены в больницу. Все пассажиры поезда вывезены на станцию Шу, где им оказана необходимая медицинская помощь и психологическая поддержка, организовано горячее питание. Ведется работа по отправке пассажиров до пункта назначения», - сообщают в нацкомпании.

Здесь также напомнили, что согласно действующему законодательству, всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.