​Главу автоконцерна Audi задержали по делу о дизельном скандале

Правоохранительные органы Германии задержали главу автоконцерна Audi Руперта Штадлера по делу о дизельном скандале, сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung . Информацию о задержании изданию подтвердил пресс-секретарь компании. По его словам, в ближайшее время будет «принято решение о возможном досудебном заключении господина Штадлера под стражу».

О том, что глава Audi стал подозреваемым по делу о «дизельгейте», стало известно на прошлой неделе. Как уточняет Süddeutsche Zeitung, Руперта Штадлера и еще одного члена исполнительного совета Audi подозревают в мошенничестве и опосредованном подлоге. В офисах и на одном из заводов концерна были проведены обыски.

Автоконцерн Volkswagen, в который входит Audi, оказался в центре дизельного скандала в 2015 году, когда американские регуляторы выяснили, что VW сознательно искажал данные о вредных выхлопах в атмосферу. В январе этого года компания пришла к соглашению по поводу компенсаций канадским автовладельцам, а летом 2017 года заключила сходное соглашение в США.