​Самрук-Казына планирует организовать сотню производств с помощью НПП «Атамекен»

Фонд Самрук-Казына планирует создать сотню новых производств с помощью национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Стороны намерены сделать это через программу импортозамещения, в которой будет предложено участвовать частным инвесторам, сообщает пресс-служба Самрук-Казына.

Как пояснил председатель правления «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов, схема импортозамещения предельно проста. Фонд составляет список товаров и услуг, которые сегодня импортируются компаниями. Нацпалата, в свою очередь, проводит конкурс среди потенциальных инвесторов на организацию таких производства в Казахстане. «Фонд, со своей стороны подтверждает готовность заключения долгосрочных договоров с победителями конкурса, которые наладят необходимое производство», - пообещал Есимов.

Глава «Самрук-Казына» также отметил и другой вклад фонда в развитие отечественного предпринимательства: «Фонд в ближайшие 2 года за счет вывода из внутрихолдинговой кооперации передает в конкурентную среду для субъектов предпринимательства закупки на сумму порядка 700 млрд тенге. Это позволит более значительному кругу предпринимателей участвовать в закупках Фонда».

Есимов также обратил внимание на то, что сотрудничество с НПП и поддержка отечественного бизнеса в целом – это не разовая акция. Одновременно с импортозамещением Самрук-Казына продолжит совершенствовать свою систему закупок. До конца текущего этого года в фонде внедрят возможность заключать электронные договора на новом портале закупок, что сократить срок процедур до нескольких дней.

«Это взаимовыгодное сотрудничество. С одной стороны, бизнес получает прозрачный доступ к закупкам группы компаний Фонда, что в целом способствует развитию предпринимательства в стране. А Самрук Казына за счет расширения конкуренции получает возможность эффективно использовать средства», - пояснил глава фонда.