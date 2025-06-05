Прогноз по инфляции на 2025 года Нацбанк пересмотрел в сторону ухудшения

Национальный банк Казахстана пересмотрел прогнозы по инфляции и росту экономики на 2025 и 2026 годы.

Как следует из сообщения Нацбанка после решения по базовой ставке, в рамках базового сценария цена на нефть марки Brent пересмотрена в сторону снижения до $60 за баррель в среднем до конца прогнозного периода.

«Сценарные условия скорректированы с учетом фактической динамики цен и ожидаемого превышения предложения на рынке нефти над спросом», - пояснили в Нацбанке.

Вместе с тем ррогноз инфляции на 2025 и 2026 годы пересмотрен в сторону ухудшения. Так, в 2025 году она ожидается в пределах 10,5-12,5% (ранее прогноз был 10-12%), в 2026 году – 9,5-11,5% (9-11% в предыдущем прогнозе). На 2027тгод прогноз по инфляции остался на уровне 5,5-7,5%

«Пересмотр прогноза инфляции в сторону повышения на горизонте 2025-2026 годов обусловлен ростом цен на продовольствие, более высоким проинфляционным давлением со стороны спроса и снижением цен на нефть. Среди ключевых рисков прогноза остаются усиление внутреннего спроса, ускорение внешней инфляции и незаякоренность инфляционных ожиданий», - указывается в сообщении Нацбанка.

Также сохраняется неопределенность в отношении фактических темпов роста цен на ГСМ, жесткости фискальной дисциплины (включая реализацию планов по снижению изъятий из Национального фонда), а также вторичных эффектов от повышения регулируемых цен и ставок НДС.

Прогноз роста экономики Казахстана на 2025 год, наоборот, повышен до 5-6% «вследствие усиленного внутреннего спроса и роста инвестиционной активности». В предыдущем прогнозе рост экономики составлял 4,2-5,2% на 2025 и 2026 годы. На 2026 год прогноз ухудшен до 4-5% «с учетом более ритмичного роста в 2025 году и более низкого роста экспорта из-за сценарного снижения цен на нефть по сравнению с прошлым прогнозом».

«Экономический рост в 2026 году продолжит поддерживаться внутренним спросом и увеличением добычи нефти. В последующем рост будет зависеть от успешной реализации структурных реформ, запланированных правительством, включая меры по увеличению инвестиций в основной капитал, привлечению прямых иностранных инвестиций и либерализации экономики», - добавили в Нацбанке.