​Тенге торгуется у отметки в 339 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов во вторник составил 339,02 тенге, показав рост на 0,85 тенге относительно результатов утренней сессии в понедельник.

Объем торгов по итогам утренней сессии во вторник составил $86,3 млн., показав снижение на $2,4 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в понедельник.

На 11:50 по времени Астаны августовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $74,85 за баррель. Как писал Reuters, котировки вышли в плюс вечером понедельника в преддверии министерской встречи ОПЕК+, на которой участники сделки должны определиться с будущей политикой в отношении добычи нефти.

Пакт ОПЕК+, заключенный в декабре 2016 года для выравнивания баланса глобального спроса и предложения, действует до конца текущего года. Участники соглашения соберутся в конце этой недели в Вене, чтобы обсудить успех общего дела и решить дальнейшую судьбу сделки.

Среди факторов, сдерживающих дальнейший рост котировок аналитики называют обострившиеся противоречия Китая и США. Торговый спор двух стран набирает обороты, по мере того, как Трамп объявляет введение дополнительных пошлин на китайские товары, а Пекин грозит Вашингтону контрмерами.

Рубль вечером понедельника ускорил падение и вышел на 1,5-месячный минимум к доллару США на фоне продолжающейся распродажи облигаций федерального займа после пятничного заседания российского Центробанка. Ситуацию также усугубляет бегство инвесторов из рисковых активов в связи с опасениями глобальных торговых войн.