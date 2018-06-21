​ForteBank открыл филиал нового поколения в Актобе

В Актобе прошла церемония открытия высокотехнологичного филиала ForteBank. Его планировка, разработанная итальянской дизайнерской компанией DINN,предусматривает круглосуточный доступ к банкоматам и терминалам, а также удобные зоны самообслуживания, сообщает пресс-служба банка.

«ForteBank продолжает открывать высокотехнологичные отделения нового формата во всех регионах страны. В прошлом году мы презентовали обновленные офисы в восьми городах Казахстана, в этом году планируем открытие еще четырех филиалов. Наши офисы были отмечены в числе лучших дизайнов банковских отделений в мире по версии издания The Financial Brand. Мы делаем большой акцент на инновациях и технологиях, создавая новые сервисы, мы стремимся минимизировать очереди и сделать весь процесс взаимодействия с банком максимально приятным, комфортным и полезным», - рассказал во время открытия председатель правления банка Гурам Андроникашвили.

В рамках торжественной церемонии открытия между ForteBank и акиматом Актюбинской области был подписан меморандум о сотрудничестве. Его цель - реализация проектов, способствующих развитию региона, а также предоставление качественных банковских услуг населению.

«ForteBank на сегодняшний день является одним из крупнейших и устойчивых банков страны. Мы приветствуем открытие нового и современного офиса филиала ForteBank в Актобе. Подписанный сегодня меморандум о стратегическом сотрудничестве будет служить основой для реализации совместных проектов и внесет свой вклад в экономическое развитие нашего региона», - отметил акима области Бердыбек Сапарбаев.

Как отмечают в пресс-службе, ForteBank уверенно выходит на лидирующие позиции по предоставлению услуг населению и компаниям в регионе. В областном филиале ForteBank обслуживаются более 35 000 розничных клиентов и около 3000 предпринимателей.

ForteBank является активным участником программы «Дорожная карта бизнеса 2020», а филиал в Актюбинской области неоднократно становился лидером по темпам освоения выделенных средств. По итогам 2017 года филиалом было профинансировано 20 проектов на сумму более 4 млрд. тенге.

ForteBank - один из наиболее ликвидных и хорошо капитализированных банков страны, которому доверяют более 2 000 000 клиентов. Структура банка состоит из 19 филиалов и около 100 отделений. Мобильное приложение банка было признано №1 в Казахстане и в числе 10 лучших в СНГ по версии российского аналитического агентства Markswebb.

Мобильное приложение банка открыто для всех пользователей банковских карт в стране. Будучи клиентом любого банка, вы можете скачать приложение ForteBank и пользоваться всеми услугами. Для пользователей платёжных карт всех банков Казахстана в мобильном приложении ForteBank доступны более 350 финансовых услуг. Сервис уже оценили более 100 тыс. казахстанцев. Ежемесячно через него проводится около 2 млн. транзакций.