Принят новый закон о валютном регулировании и контроле

Депутаты сената парламента РК на пленарном заседании в четверг приняли закон РК «О валютном регулировании и валютном контроле», передает агентство КазТАГ.

«Основной задачей является расширение мониторинга валютных операций и сокращение иностранной валюты в расчетах на территории Казахстана.», – заявил председатель Национального банка РК Данияр Акишев. При этом, по его словам, либеральные принципы валютного регулирования сохранятся для простых граждан РК.

«Первое, это признание филиалов иностранных организаций в качестве резидентов. По действующему законодательству, филиалы иностранных организаций, выступая нерезидентами, вправе осуществлять валютные операции внутри Казахстана. Предлагается перевести их расчеты с казахстанскими лицами на тенге. Данные поправки позволят обеспечить равные условия ведения бизнеса для местных компаний и филиалов иностранных организаций», - пояснил Акишев.

Во-вторых, предлагается расширить охват валютных операций с нерезидентами и упростить сбор информации о них. Будут отменены режимы регистрации и уведомления, вместо них будет введена единая регистрация валютных договоров.

В-третьих, будет усилено противодействие выводу денег из страны путем финансовых займов, которые не предусматривают поступление денег на казахстанские счета, беспроцентных займов и коммерческих кредитов на срок более 720 дней. Также, по словам главы Нацбанка, планируется усилить взаимодействие с органом госдоходов для выявления недостоверных сведений, поступающих в разные органы по одной и той же сделке.

В-четвертых, порядок обращения валютных ценностей в Казахстане будет уточнен.

«Например, законопроектом предоставляется право небанковским обменным пунктам на покупку и продажу золотых минислитков Нацбанка», - уточнил Акишев.

Депутаты также приняли пакет сопутствующих поправок «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам валютного регулирования и валютного контроля, риск-ориентированного надзора за деятельностью финансовых организаций, защиты прав потребителей финансовых услуг и совершенствования деятельности Нацбанка РК».

Законопроект содержит поправки по двум блокам вопросов – по валютному регулированию и валютному контролю.

«Будут отрегулированы отношения по обмену сведениями между Нацбанком и комитетом госдоходов министерства финансов. Это позволит применять меры налогового и валютного контроля в отношении операций, имеющих признаки вывода капитала. При этом в целях гуманизации административного законодательства оптимизированы составы правонарушений по валютному законодательству», – объяснил председатель Нацбанка.

Второй блок поправок направлен на усиление надзорного мандата Национального банка и на развитие финансовых инструментов.

«Это переход от формализованного надзора к риск-ориентированному надзору за финансовыми институтами; регулирование онлайн-кредиторов; введение сберегательных вкладов; совершенствование института центрального контрагента на фондовом рынке, и реализация программы «7-20-25». Это большой и очень важный законопроект, который позволит значительно улучшить ситуацию на финансовом рынке, защитить права наших граждан и обеспечить долгосрочное фондирование для обеспечения экономического роста», - заключил Акишев.