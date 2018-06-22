Мир за ночь. 21-22 июня 2018 года

Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал организации и не входящим в нее странам увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки. Об этом сообщил журналистам в Вене глава российского Минэнерго Александр Новак. Министр также добавил, что рекомендация комитета ОПЕК+ об увеличении добычи «содержит особые позиции для некоторых стран», передает Коммерсант.

По информации источника ТАСС, страны ОПЕК на заседании мониторингового комитета выступили за продление после 2018 года соглашения о нефтедобычи с не входящими в альянс странами. Эту позицию, по словам собеседника агентства, поддержал и Иран, который выступает против корректировки квот в соглашении.

Ранее The Financial Times сообщила, что Саудовская Аравия выступала за рост добычи на 600-800 тыс. баррелей в сутки. Предполалось, что объем добычи будет пропорционально распределен между странами ОПЕК+, которые способны поднять производительность.

Президент США Дональд Трамп заявил, что изучает возможность проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

"Мы рассматриваем эту возможность [проведения саммита], мы ее рассматриваем, равно как и с другими лидерами по всему миру", - сказал он после встречи с губернаторами штатов и рядом членов администрации в Белом доме. Bloomberg сообщает со ссылкой на осведомленные источники, что встреча Трампа и Путина может состояться в июле. По данным источников агентства, существуют два потенциальных варианта сроков ее проведения - до саммита НАТО в Брюсселе, начинающегося 11 июля, и после визита президента США в Великобританию, намеченного на 13 июля.

Жене премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Саре Нетаньяху предъявили обвинения в незаконном использовании бюджетных средств на заказ в резиденцию премьера обедов из дорогих ресторанов. Ее обвинили в мошенничестве, пишет Ha’aretz со ссылкой на копию обвинительного заключения, передает телеканал Дождь.