Мир за ночь. 21-22 июня 2018 года

Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал организации и не входящим в нее странам увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки. Об этом сообщил журналистам в Вене глава российского Минэнерго Александр Новак. Министр также добавил, что рекомендация комитета ОПЕК+ об увеличении добычи «содержит особые позиции для некоторых стран», передает Коммерсант.
По информации источника ТАСС, страны ОПЕК на заседании мониторингового комитета выступили за продление после 2018 года соглашения о нефтедобычи с не входящими в альянс странами. Эту позицию, по словам собеседника агентства, поддержал и Иран, который выступает против корректировки квот в соглашении.
Ранее The Financial Times сообщила, что Саудовская Аравия выступала за рост добычи на 600-800 тыс. баррелей в сутки. Предполалось, что объем добычи будет пропорционально распределен между странами ОПЕК+, которые способны поднять производительность.
Президент США Дональд Трамп заявил, что изучает возможность проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.
"Мы рассматриваем эту возможность [проведения саммита], мы ее рассматриваем, равно как и с другими лидерами по всему миру", - сказал он после встречи с губернаторами штатов и рядом членов администрации в Белом доме. Bloomberg сообщает со ссылкой на осведомленные источники, что встреча Трампа и Путина может состояться в июле. По данным источников агентства, существуют два потенциальных варианта сроков ее проведения - до саммита НАТО в Брюсселе, начинающегося 11 июля, и после визита президента США в Великобританию, намеченного на 13 июля.
Жене премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Саре Нетаньяху предъявили обвинения в незаконном использовании бюджетных средств на заказ в резиденцию премьера обедов из дорогих ресторанов. Ее обвинили в мошенничестве, пишет Ha’aretz со ссылкой на копию обвинительного заключения, передает телеканал Дождь.
Следствие считает, что Сара Нетаньяху в 2010–2013 годах заказывала в резиденцию премьер-министра блюда из дорогих ресторанов на общую сумму 350 тысяч шекелей (96 тысяч долларов). В нарушение закона она делала это в периоды, когда в резиденции работал штатный повар, и инструктировала персонал, чтобы они скрывали это. При этом следователи утверждают, что жена премьера знала, что нарушала закон.
Президент США Дональд Трамп заявил о начале процесса полной денуклеаризации КНДР. По его словам, власти Северной Кореи уже уничтожили «четыре из своих крупнейших полигонов для проведения испытаний», передает Reuters.
«Они прекратили пуски ракет, в том числе и баллистических», - сказал американский лидер на заседании кабинета министров, пишут Ведомости.
В свою очередь министр обороны США Джеймс Мэттис на вопрос журналистов о том, сделала ли что-либо Северная Корея для денуклеаризации после встречи Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, ответил: «Я не знаю об этом. Я имею в виду, что это только начало процесса. Конкретные переговоры не начались».
Украинский режиссер Олег Сенцов отклонил предложение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) прекратить голодовку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката режиссера Дмитрия Динзе.
Сенцов напомнил, что ЕСПЧ определил его жалобу как приоритетную, но она находится без движения уже несколько лет, говорит Динзе. По его словам, режиссер передает ЕСПЧ «большой привет», сообщают Ведомости.
Российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима в августе 2015 года. Режиссера признали виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки, но он отрицает свою вину. 14 апреля Сенцов объявил голодовку. Единственным условием прекращения голодовки он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в России.
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