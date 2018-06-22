Сменился аким Туркестана

Акимом Туркестана назначен Алипбек Усербаев, занимавший с декабря прошлого года пост первого заместителя акима Южно-Казахстанской области, сообщила пресс-служба акимата Туркестанской области.

57-летний Усербаев в разные годы работал в частном секторе, был руководителем управления предпринимательства Южного Казахстана, заместителем, затем акимом Туркестана.

Туркестан на этой неделе указом президента стал областным центром реорганизованной Туркестанской области. Бывший адмцентр региона Шымкент получил статус города республиканского значения наряду с Астаной и Алматы.

В ближайшие месяцы должен быть представлен генеральный план развития Туркестана как областного центра.

Население Туркестана превышает 160 тыс. человек.