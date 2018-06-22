Судебных исполнителей обязали в течение трех дней снимать запрет на выезд из страны оплативших долги казахстанцев

Судебных исполнителей обязали в течение трех рабочих дней с момента погашения задолженности снимать запрет на выезд казахстанцев за рубеж, сообщил на отчетной встрече с населением министр юстиции Марат Бекетаев, передает Казинформ .

«Чтобы сократить полномочия судебного исполнителя, действующего по своему усмотрению, установлен срок для отмены ограничения на выезд - три рабочих дня. Были случаи, когда все долги оплачены, и неделями не снимался запрет на выезд. Сейчас этот срок установлен законодательно - три дня максимум», - сказал Бекетаев.

По истечении данного срока, как отметил министр, могут наступить санкции к судоисполнителю.

Кроме того, Бекетаев отметил, что теперь при возбуждении исполнительного производства в отношении должника судебные исполнители одновременно должны уведомить его о проводимых исполнительных действиях. «Раньше это тоже было большой проблемой. Люди не знали, что у них долги. Может быть, по их старым адресам или старой недвижимости они формировались, и они зачастую узнавали об этом только при вылете», - пояснил он.