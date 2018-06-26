В Уральске задержаны члены радикальной религиозной группировки - КНБ

25 июня Комитет национальной безопасности задержал в Уральске 8 членов радикальной религиозной группировки. Задержанные подозреваются в подготовке серий терактов. В ходе спецоперации также были изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и религиозная литература, сообщил КНБ в понедельник вечером.

«25 июня 2018 года силами Комитета национальной безопасности Республики Казахстан в г. Уральске пресечена деятельность радикальной религиозной группировки. В ходе проведения спецоперации задержаны 8 членов группы, изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и религиозная литература. Указанные лица подозреваются в подготовке к совершению на территории Казахстана серии терактов, пропаганде терроризма, а также в имущественных преступлениях», – говорится в распространенном сообщении.

Начато досудебное расследование. В интересах следствия детали задержания и расследования не разглашаются, отметили в комитете.