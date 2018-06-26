У собственников будут изъяты 14 земельных участков в микрорайоне Достык
В Алматы изымаются земельные участки для пробивки улицы Абая
Фото Жанары Каримовой

Опубликован новый список земельных участков, подлежащих изъятию для строительства улицы Абая от улицы Момышулы до границ города в Ауэзовском районе, сообщает агентство Sputnik Kazakhstan.

Ранее сообщалось о 10 участках, также изымаемых у собственников для строительства улицы Абая от улицы Момышулы до границ города в Наурызбайском районе, в микрорайонах Калкаман и Шугыла.

Еще два участка, информировал ранее акимат города Алматы, будут изъяты в Бостандыкском районе для строительства электрической подстанции ПС-110/10-10кВ «Алмагуль».

Акимат города поручил управлению земельных отношений города Алматы уведомить собственников участков и выплатить компенсации в порядке, установленном законодательством. Дата отчуждения участков – 31 декабря 2019 года.

После изъятия участки будут переданы на баланс управления финансов города Алматы.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

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