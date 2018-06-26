В Алматы изымаются земельные участки для пробивки улицы Абая

У собственников будут изъяты 14 земельных участков в микрорайоне Достык
Опубликован новый список земельных участков, подлежащих изъятию для строительства улицы Абая от улицы Момышулы до границ города в Ауэзовском районе, сообщает агентство Sputnik Kazakhstan.
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