Волатильность тенге снижается второй год подряд - Нацбанк

Анализ динамики курса тенге после перехода к режиму свободного курсообразования показывает тренд ежегодного снижения его волатильности. С почти 15% в 2016 году она упала до 6,9% в 2017 году и 6,7% в 2018 году, сообщает пресс-служба Национального банка со ссылкой на директора департамента монетарных операций Алию Молдабекову.

Молдабекова напомнила, что на формирование курса тенге влияют как внутренние, так и внешние факторы. «Внутренние факторы в большей степени носят сезонный характер, что также прослеживается в исторической динамике курса тенге. Так, например, в период налоговых выплат компаний экспортеров значительно возрастает спрос на тенговую ликвидность и увеличивается предложение доллара США, оказывая давление на тенге в сторону его укрепления. И, наоборот, в летний период отпусков выезжающее за границу население создает спрос на иностранную валюту, что способствует ослаблению курса тенге», - пояснила глава департамента.

По ее словам, из внешних факторов на курс национальной валюты, прежде всего, оказывают влияние действующий и ожидаемый уровень цен на рынке нефти, обменный курс валют стран-торговых партнеров (в частности курс российского рубля), а также геополитические факторы, общий глобальный (доминирующий) сентимент инвесторов на международных финансовых рынках и монетарные политики ведущих центральных банков мира.

«Ужесточение санкций со стороны США в отношении российских компаний в апреле 2018 года стало фактором резкого снижения уверенности инвесторов на валютном рынке российского рубля. Попавшие под санкции компании являются крупными предприятиями добывающей, тяжелой промышленности, иностранные продажи которых составляют значительную часть экспортной выручки России. В результате данные меры привели к росту волатильности и ослаблению курса рубля, что в свою очередь также стало фактором давления на тенге. При этом нужно отметить смягченную реакцию тенге на данные события в мировой геополитике, так как ослабление тенге составило порядка 4,5% в сравнении с ослаблением рубля порядка 11,19% в течение первой недели после объявления санкций в апреле 2018 года», - добавила Молдабекова.

Специалист также рассказала, что на мировых финансовых рынках в данный момент наблюдается общая ситуация по оттоку капитала из развивающихся стран в рынки развитых стран. Этот тренд сохраняется в течение нескольких месяцев и связан с укреплением доллара США, ожиданием повышения ставок, нарастанием геополитической напряженности, связанной с «тарифными войнами» между США, ее партнерами по НАФТА, Китаем, Европейским Союзом и другими странами.

«Даже наиболее диверсифицированные развивающиеся экономики также оказались подвержены оттоку капитала, что выразилось в виде ослабления их валют», - сказала представитель регулятора. Молдабекова пояснила, что отток капитала произошел в виде оттока иностранных портфельных инвестиций как наиболее мобильных.

«В тоже время рыночная конъюнктура цен на основные экспортные позиции Казахстана и положительные темпы роста экономики оказали поддержку тенге и смягчили ослабляющий эффект остальных факторов, что выразилось в относительно меньшем ослаблении курса тенге к доллару США», - подытожила она.