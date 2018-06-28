Мир за ночь. 27-28 июня 2018 года

Заместитель постпреда США при ООН Джонатан Коэн призвал страны Совета безопасности присоединиться к Вашингтону и ввести санкции против Ирана; Европейская комиссия по торговым и инвестиционным барьерам опубликовала доклад, в котором указано, какая страна сколько ввела торговых ограничений против Евросоюза; Дональд Трамп заявил, что может встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки; Украина находится на первом месте по показателям запугивания и дискриминации в отношении журналистов.

Высокопоставленные чиновники транспортных ведомств КНДР и Южной Кореи начали переговоры о соединении автомобильных дорог, что позволит в перспективе беспрепятственно проехать на машине из Пхеньяна в Сеул, пишет ТАСС. Консультации проходят в пограничном пункте Пханмунджом на демилитаризованной зоне, разделяющей две части Корейского полуострова. Конкретно речь идет о строительстве 19-километрового участка автомобильного шоссе между городами Кэсон в КНДР и Мунсан в Южной Корее. Это позволит соединить в единую трассу дороги, ведущие в Пхеньян и Сеул. В то же время, как полагают, речь пока может идти только о проведении соответствующих предварительных исследований, поскольку широкому экономическому сотрудничеству двух стран препятствуют экономические санкции, введенные Советом Безопасности ООН в отношении КНДР в связи с проводившимися там ядерными и ракетными испытаниями.

Заместитель постпреда США при ООН Джонатан Коэн призвал страны Совета безопасности присоединиться к Вашингтону и ввести санкции против Ирана за «пагубное поведение» страны в регионе, сообщает РИА Новости. «Когда мы сталкиваемся со страной, которая постоянно нарушает резолюции совета, очень важно продолжать политику значимых последствий», — сказал он на заседании СБ ООН, посвященном выполнению Тегераном ядерной сделки. Он добавил, что США готовы работать с членами совета, чтобы предпринять шаги против «угрозы, которую представляет Иран». Трамп неоднократно критиковал сделку и обвинял Иран в нарушениях Совместного всеобъемлющего плана действий. В начале мая глава Белого дома объявил о выходе из многостороннего соглашения. При этом американский лидер пообещал не только вернуть старые санкции, но и ввести новые ограничения, в том числе против стран, которые ведут бизнес с Тегераном.

Европейская комиссия по торговым и инвестиционным барьерам опубликовала доклад, в котором указано, какая страна сколько ввела торговых ограничений против Евросоюза. Россия находится на вершине рейтинга, пишет Коммерсант. В целом места в топ-10 распределились так: Россия — 36 торговых барьеров; Китай — 25 торговых барьеров; Индонезия — 23 торговых барьеров; Индия — 21 торговый барьер; Бразилия — 21 торговый барьер; Южная Корея — 20 торговых барьеров; Турция — 20 торговых барьеров; США — 20 торговых барьеров; Австралия — 14 торговых барьеров; Таиланд — 12 торговых барьеров. Еврокомиссия делит ограничения на внутристрановые и пограничные. Первых у России 19, вторых — 17. Авторы доклада отмечают, в частности, ограничение на ввоз в Россию живой птицы, инкубационного яйца и продуктов из мяса птицы из 11 воеводств Польши, ограничение на вывоз бревен из березы за пределы России в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, запрет на экспорт в ЕС крупного и мелкого кожевенного полуфабриката и другие барьеры.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, после саммита НАТО, который пройдет в Брюсселе 11 и 12 июля, сообщает телеканал Дождь со ссылкой на Reuters. Трамп добавил, что собирается обсуждать с Путиным войну в Сирии и ситуацию на Украине. Дату и место проведения встречи президентов России и США 27 июня определили Путин и советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Эту информацию должны официально объявить 28 июня. Путин и Болтон обсудили в Кремле основные темы предстоящего саммита: двусторонние отношения, Сирию и вопросы разоружения, сказал после их встречи помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, стороны договорились, что встреча двух президентов начнется в середине дня в формате один на один и будет продолжаться несколько часов. В первый раз Путин и Трамп встретились летом 2017 года в Гамбурге на полях саммита G20. Их беседа продолжалась больше двух часов. СМИ называли Вену и Хельсинки как возможные места встречи двух лидеров. Возможной датой переговоров называлось 15 июля, день финала чемпионата мира по футболу, который проходит в России.

Украина находится на первом месте по показателям запугивания и дискриминации в отношении журналистов, пишут Известия со ссылкой на генсека Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьерреса. По данным организации, на Украине совершается 14% всех нарушений в отношении журналистов, в то время как средний показатель по странам Европы составляет 4%. Украина входит в четверку европейских стран, где регулярно арестовывают журналистов, и в десятку, где происходят убийства журналистов. Так, с 2015 года в Европе было убито 23 журналиста, двое из них погибли на Украине — Олесь Бузина и Павел Шеремет. Гутьеррес подчеркнул, что у следствия отсутствуют подозреваемые в убийстве последнего. «Сейчас мы знаем о четырех журналистах в Украине, которые были заключены в тюрьму: Станислав Асеев в Донбассе, Дмитрий Василец и Евгений Тимонин, которых осудили на девять лет, и журналист Кирилл Вышинский», — отметил Гутьеррес. Также глава организации прокомментировал инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко, назвав инцидент «манипуляцией общественным мнением» и неуважением ко всем погибшим журналистам.