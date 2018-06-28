Для тушения пожара поднят вертолет
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В Алматы горят складские помещения

В Турксибском районе Алматы горят складские помещения, предварительная площадь пожара составляет 3000 квадратных метров. Для тушения поднят вертолет, сообщил в четверг официальный представитель комитета по ЧС Руслан Иманкулов.

«Турксибский район, микрорайон Кайрат, 282, произошло загорание складских помещений ангарного типа на предварительной площади 3000 квадратных метров. В воздух поднят вертолет, оборудованный водосливным устройством для тушения пожара», - сообщил Иманкулов.
Также по его словам, на месте работают 75 сотрудников и 20 единиц техники службы пожаротушения города Алматы.

К девяти утра было произведено 10 сбросов воды с вертолета, каждый сброс воды составляет около 3 тонн.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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