Часть проспекта Назарбаева будет закрыта для проезда

С 29 июня по 2 июля часть проспекта Назарбаева от улицы Шевченко до улицы Кабанбай батыра в Алматы будет закрыта для автотранспорта из-за реконструкции теплосетей, сообщает пресс-служба Алматинских тепловых сетей.

«С 22 часов 29 июня до 5 часов утра 2 июля будет закрыт проезд по улице Назарбаева от улицы Шевченко до улицы Кабанбай батыра. Временные ограничения связаны с необходимостью плановой реконструкции магистральных теплосетей, проложенных под проезжей частью этого сегмента», - говорится в распространенном сообщении.

В компании автомобилистов просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда указанного участка.

Также в пресс-службе напомнили, что реконструкция инженерных сетей Алматы, предусматривающая замену изношенных трубопроводов на современные, необходима для минимизации нештатных ситуаций и рисков в работе городской системы теплоснабжения.