Сжиженный газ в Казахстане будут продавать на товарных биржах

С 1 января 2019 года в Казахстане начнут действовать биржи по торговле сжиженным газом. Соответствующий закон в четверг принял сенат. Как сообщил коллегам депутат мажилиса Бактыкожа Измухамбетов, со следующего года будет введен механизм обязательной поставки газа производителями на внутренний рынок через электронные торговые площадки (ЭТП), на которые не будет распространяться утверждаемая министерством энергетики предельная цена. На первом этапе предлагается реализовывать через ЭТП 20% сжиженного газа с последующим поэтапным (до 2021 года) повышением указанной доли.

«Согласно закону «О газе и газоснабжении» в Казахстане, устанавливается предельная оптовая цена на сжиженный газ, которая на сегодня составляет 38 437 тенге за тонну без учета НДС. Эта цена существенно ниже не только экспортных, но и оптовых цен в приграничных странах, что стимулирует его незаконный экспорт из Казахстана», - подчеркнул Измухамбетов.

В то же время, по его словам, розничные цены на сжиженный газ в Казахстане значительно ниже оптовых, и лишь немного уступают розничным ценам в соседних странах. Таким образом, заводы работают в убыток, поставляя газ на внутренний рынок.

«Сегодня порядка 72% газа, производимого Казахстаном, поставляется на внутренний рынок. При сохранении такой тенденции, дефицит сжиженного газа можно ожидать уже в 2019 году. В результате мы наблюдаем острую необходимость обеспечения доходности производителей сжиженного газа, которую недопустимо осуществлять простым повышением предельных цен, поскольку такое повышение неминуемо приведет к росту конечных цен для потребителей», - считает депутат.

Новый же закон должен предотвратить дефицит сжиженного газа через создание заинтересованности производителей в увеличении объемов выпуска сжиженного нефтяного газа. Для этого предлагается внедрить поставки газа через электронные торговые площадки. «Разработанные нами поправки предполагают поэтапное внедрение данного механизма с 2019 до 2021 года. На весь газ, продаваемый через ЭТП, не будет распространяться утверждаемая Минэнерго, предельная оптовая цена», - подчеркнул он.

На первом этапе предлагается реализовывать через ЭТП 10-20% сжиженного газа, поставляемого на внутренний рынок в рамках плана поставки с последующим поэтапным до 2021 года повышением указанной доли. Причем, в эти годы покупателями газа будут не только газосетевые организации, но и промышленные предприятия, региональные владельцы газозаправочных станций и газозаправочных пунктов, имеющих соответствующую структуру.

«В результате к 2021 году государственное регулирование оптовых цен сохранится только на сжиженный газ, реализуемый населению через групповые резервуарные установки, а также для предприятий нефтехимии, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью», - подчеркнул Измухамбетов.

Также документом с 1 января 2019 года предлагается отменить институт аккредитации газосетевых организаций, так как в нем не будет необходимости.