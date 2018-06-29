Мир за ночь. 28-29 июня 2018 года

Устроившего нападение задержали. Полиция не раскрывает его имя и не говорит, каким именно оружием пользовался стрелок.

Фил Дэвис, корреспондент издания, находился в редакции во время стрельбы. Он рассказал, что журналисты прятались от стрелявшего под своими письменными столами. По словам репортера, нападавший действовал в одиночку — он прострелил стеклянную дверь и открыл огонь по нескольким сотрудникам газеты.

«Нет ничего более ужасного, чем слышать, как сразу в нескольких людей стреляют, пока ты прячешься под своим столом, а потом слышать, как стрелок перезаряжает оружие», — сказал Дэвис. Он сообщил, что происходящее напоминало «зону боевых действий». Журналист заявил, что не знает, почему стрелок прекратил огонь. Затем, по словам Дэвиса, нападавшего задержала полиция.

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом России Владимиром Путиным намерен предложить заключить сделку, которая бы ускорила вывод американских военных из Сирии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. По их словам, сделка будет касаться юго-западных районов Сирии на границе с Иорданией, передает Коммерсант.

«План Трампа позволил бы россиянам помочь сирийскому лидеру Башару Асаду вернуть территорию вдоль иорданской границы, где возглавляемой США коалиции и ее военным партнерам в последние годы усиленно противостоит "неопознанная враждебная сила"», — уточняют собеседники CNN. Взамен президент США попросит от России гарантий того, что «сирийский режим не уничтожит поддерживаемых американцами повстанцев» и позволит им выйти в другие регионы. Помимо этого Дональд Трамп хочет создать «зону отчуждения» на юго-западе Сирии, а также блокировать доступ в регион Ирану.

Как считают источники CNN, даже если Путин согласится на предложение своего американского коллеги, «есть серьезные опасения по поводу того, сможет ли Россия выполнить договоренности». Собеседники телеканала при этом отмечают, что президент США хочется вывести американские войска из Сирии «как можно скорее».

Лидеры двух стран проведут встречу 16 июля в Хельсинки.

Городской суд Тбилиси признал виновным бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в организации нападения на экс-депутата парламента страны Валерия Гелашвили и заочно приговорил его к шести годам лишения свободы, пишут Ведомости со ссылкой на грузинский «Первый канал».

Нападение на Гелашвили было совершено в 2005 году. Бывшего депутата остановили в центре Тбилиси сотрудники полиции, выволокли из автомобиля и избили. Уголовное дело было возбуждено в 2013 году после смены власти в стране. Саакашвили предъявили обвинения в организации нанесения тяжкого вреда здоровью и в злоупотреблении властью с применением насилия.

Обвинения по делу также были предъявлены бывшему министру внутренних дел Вано Мерабишвили, экс-руководителю специального оперативного департамента МВД Эрекле Кодуа и бывшему руководителю управления того же департамента Гия Сирадзе. Мерабишвили получил шесть лет девять месяцев тюрьмы, Кодуа и Сирадзе – по девять лет.

Власти Индонезии приняли решение закрыть в пятницу международный аэропорт на курортном острове Бали в связи с активизацией вулкана на горе Агунг, сообщает ТАСС.

По словам представителя аэропорта Нгурах-Рай Януса Супраюги, "на основе данных синоптиков, вулканический пепел будет в окрестностях аэропорта в пятницу утром". Накануне выброс пепла из вулкана был зафиксирован на высоте до 2 км.

В декабре 2017 года аэропорт на Бали из-за вулкана не работал в течение трех суток. Тогда отмена рейсов коснулась от 50 до 100 тыс. человек.

Этой ночью завершился групповой этап чемпионата мира по футболу, проходящего в России. В последних матчах Бельгия выиграла у Англии 1-0, Тунис победил Панаму 2-1. Матчи плэй-офф начнутся вечером в субботу встречами Франции и Аргентины, а затем - Португалии и Уругвая. Финал чемпионата мира пройдет 15 июля.